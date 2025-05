Batida entre ônibus e carros no Belvedere deixa mulher ferida

Um acidente envolvendo um ônibus e pelo menos dois carros de passeio deixou uma idosa ferida, na manhã desta sexta-feira (16), no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A colisão também causa uma lentidão no trânsito da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros que atua no local, o acidente aconteceu na Avenida Luiz Paulo Franco, altura do número 657. A mulher que se feriu estava em um dos veículos que se acidentou, mas está consciente já recebe atendimento.

Duas faixas da Avenida Luiz Paulo Franco ocupando, no sentido Belvedere, estão com o tráfego interrompido. A retenção no local impacta já provoca reflexos também na Avenida Raja Gabaglia, uma das principais vias de acesso à região.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estão no local.

Matéria em atualização