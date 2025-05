Carro bate em poste e fica 'pendurado' por fiação elétrica

Um carro ficou "pendurado" em um poste da rede de energia elétrica depois de um acidente em Montes Claros, no Norte de Minas. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (8/05) na Avenida Dulce Sarmento, Bairro Vera Cruz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Golf perdeu o controle da direção e chocou-se violentamente contra um poste. Com o impacto da batida, o poste quebrou. Na sequência, o carro ficou suspenso, preso pelo próprio poste e pela fiação elétrica.

O condutor do veiculo, de 21 anos, ficou preso às ferragens e sofreu fraturas. Para resgatá-lo, os militares tiveram que solicitar à Cemig para desligar a rede elétrica no local. O Corpo de Bombeiros contou com o apoio da Policia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal para fazer o isolamento da área.

Após o resgate, o motorista do Golf foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para um hospital da cidade. O homem alegou para as equipes que não se lembrava de como tinha ocorrido o acidente.