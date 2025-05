Colisão entre carretas provoca vazamento e interdição parcial na BR-251

Duas carretas baú colidiram na noite dessa quarta-feira (7) no km 462 da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas. Os veículos seguiam no sentido Bahia e transportavam cargas mistas, incluindo tanques contêineres com cola para papelão.

Com o impacto, uma das carretas teve parte da carga rompida, derramando cerca de dois mil litros de cola na pista. O material deixou o trecho escorregadio, exigindo a interdição parcial da rodovia e acionamento de equipes especializadas para a limpeza.

Leia Mais Motorista invade cruzamento, bate em outro carro e deixa uma pessoa ferida Mulher morre em batida de carro contra barranco BH: moto bate em mureta e piloto morre no Córrego Cachoeirinha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou a via e controlou o trânsito. Já militares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) avaliaram os riscos de incêndio e explosão, além de atuar na contenção do vazamento e limpeza da pista para evitar novos acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da gravidade da colisão, os motoristas das carretas não se feriram e dispensaram atendimento médico. Após a retirada dos veículos e a conclusão do trabalho de rescaldo e segurança, a pista foi liberada. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.