Carreta tomba, motorista se fere e BR-381 fica bloqueada

O motorista de uma carreta se feriu depois que o veículo tombou na BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas, na manhã desta quarta-feira (7/5). A carga ficou espalhada na via e a pista sentido Belo Horizonte está bloqueada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 331 da via, na altura do trecho conhecido como “curva do radar”. No tombamento, a cabine do veículo atingiu a mureta de proteção, mas a rodovia no sentido Governador Valadares não foi impactada.

Equipes da PRF estão em atendimento no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Ainda não há previsão de liberação da pista, que segue bloqueada desde às 9h no sentido capital.

