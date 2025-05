Caminhoneiro morre em acidente na BR-135 no Norte de Minas

Um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (7) matou o motorista de um caminhão, na BR-135 no Norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore às margens da pista, na zona rural de Engenheiro Navarro, por volta das 3h15.

Ainda segundo a PMRv, o homem, de 38 anos, seguia em direção a Montes Claros e transportava caixas vazias para frutas e verduras. Por motivos ainda desconhecidos, ao alcançar o km 429 da rodovia, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu violentamente a árvore.

O motorista, único ocupante do caminhão, ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo dele foi retirado do veículo pelos bombeiros de Bocaiúva e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A perícia técnica também esteve no local.

Equipes da concessionária que administra a via, com apoio de guincho e ambulância, prestaram assistência no local, junto a uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária. A sinalização da pista e a retirada do veículo ficaram sob responsabilidade das equipes envolvidas na ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente, o trecho não precisou ser interditado. As causas da colisão ainda serão investigadas.