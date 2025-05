Mulher é atropelada por ônibus em BH e fica com braço preso em eixo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher foi atropelada por um ônibus na manhã desta terça-feira (6/5) na Avenida Miguel Perrela, no bairro Castelo, na Região da Pampulha em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação compareceu ao local depois de ter sido informada que a vítima tinha ficado com o braço preso entre os dois eixos do veículo.

O acidente ocorreu próximo ao nº 700 da via e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) faz o atendimento à vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização