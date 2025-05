Suspeito de matar motorista de aplicativo é encontrado e confessa crime

O suspeito de matar um motorista de aplicativo, de 45 anos, foi detido na noite dessa segunda-feira (5/5) no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo do motorista foi encontrado no domingo (4/5) enrolado em sacos no porta-malas de um carro em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar, ele estava desaparecido desde sexta-feira (2/5).

Durante diligências, o suspeito do crime, de 38 anos, foi localizado pelos militares dentro de um carro Toyota Etios na rua Virginópolis. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e afirmou que a vítima era um desafeto dele.

De acordo com o relato do suspeito, o motorista de aplicativo estava envolvido com a ex-companheira dele. A mulher ainda apresentou o suspeito à vítima e convenceu o homem a comprar um apartamento com o motorista de aplicativo. Desde então, ele vinha sofrendo ameaças da vítima.

O homem ainda afirmou que, depois do crime, jogou as roupas e a faca usada para matar a vítima em uma caçamba do bairro Baronesa, mas nada foi encontrado.

O carro do suspeito e dois celulares foram apreendidos. O homem foi levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que o homem foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual de Plantão na madrugada de hoje (6/5) e, em seguida, liberado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Santa Luzia para apuração dos fatos. Outras informações serão repassadas em momento oportuno.