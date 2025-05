Jovem é sequestrado e mãe extorquida por dívida com o tráfico

Quatro homens foram presos suspeitos de sequestrar um jovem e extorquir a mãe dele em troca da libertação. Segundo a Polícia Militar, os criminosos exigiam que a mulher transferisse um imóvel para o nome de um integrante da quadrilha, enquanto enviavam fotos do filho sendo agredido e ameaçado com um facão, para pagamento de dívida de drogas.

O caso aconteceu no Centro de São José do Goiabal, no Vale do Rio Doce mineiro, nessa segunda-feira (5/5). De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela mulher, de 38 anos. Ela relatou que o filho, de 21, havia sido sequestrado e que, para que ele fosse libertado, os suspeitos exigiam a transferência do imóvel para o nome de um membro do grupo criminoso.

Conforme a PM, a transferência do imóvel seria uma forma de quitar uma suposta dívida de R$ 90 mil que o sequestrado teria adquirido com o tráfico de drogas. Durante a extorsão, os suspeitos enviavam à mãe fotos do jovem sequestrado sendo agredido e ameaçado com um facão, além de áudios ameaçadores.

Os policiais militares, então, montaram uma operação e flagraram os suspeitos no momento em que eles se encontravam com a mãe da vítima para receber a documentação do imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado dentro de um veículo, a cerca de 50 metros do cartório. Ele estava com lesões na cabeça, pescoço, costas e tórax, além de um corte no pé, e foi encaminhado para atendimento médico.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 44 anos, foram presos e encaminhados, juntamente de três telefones celulares e R$ 1.400 em espécie, para a Delegacia de Polícia Civil, que segue com a investigação do caso.