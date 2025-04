Dívidas levam suspeitos a manter motorista de aplicativo refém na BR-040

Dois homens, de 21 e 30 anos, foram presos suspeitos de roubar um carro e fazer motorista de aplicativo de refém na rodovia BR-040. O caso ocorreu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (28/4). Um dos suspeitos admitiu que combinou o roubo com o colega porque precisavam pagar dívidas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma viatura da 6ª Companhia Independente fazia patrulhamento pela rodovia, no sentido BH, quando a comandante viu um homem saindo de um carro de forma suspeita, na altura do bairro Franciscadriângela. Quando viu a viatura, ele apontou para o carro que fugiu em alta velocidade, e os policiais então perseguiram o veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, o carro fugiu da abordagem usando o acostamento. Em certo momento, bateu contra um ônibus metropolitano, da linha 6280 e capotou. Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais.

No carro, foi encontrada uma arma de fogo de calibre 380, com cinco munições intactas. O homem que desceu do carro e apontou para o veículo relatou que é motorista de aplicativo e tinha aceitado uma corrida com os suspeitos em direção ao Shopping Contagem, enquanto dirigia pelo bairro Coração Eucarístico, em BH.

Segundo ele, os homens entraram no carro, começaram a conversar, e cerca de um minuto depois anunciaram o assalto. Ele contou que os suspeitos ordenaram que ele não reagisse, caso contrário seria morto. Um dos suspeitos assumiu o banco do motorista, enquanto ele foi para o banco do passageiro sob a mira da arma.

O motorista ainda relatou que, sempre que passavam por alguma viatura policial, ele era ameaçado com a arma apontada para a barriga para que não pedisse socorro. Segundo o B.O., os suspeitos mandaram que a vítima descesse do carro em um retorno na rodovia, mas que não reagisse senão iriam matá-lo.

Roubo por dívida

A PM afirma que, mesmo informado sobre o direito de se manter em silêncio, um dos autores assumiu o crime. Aos policiais, ele contou que trabalha na Ceasa com o outro suspeito e que ambos estão com dívidas. Segundo ele, os dois conversaram sobre um deles ter uma arma e resolveram que iriam roubar um carro, vendê-lo por R$ 2 mil e dividir o valor.

Ainda segundo o autor confesso, ele entregou a arma ao comparsa ao saírem do trabalho e juntos deram início à execução do plano. Durante a ação, enquanto ele dirigia, o colega manteve o motorista refém sob a mira da arma. No entanto, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e tiveram a arma apreendida. Eles foram atendidos no Hospital Municipal de Esmeraldas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Ribeirão das Neves, que segue com o caso.