Homem morre atropelado e arrastado por ônibus em BH

Um homem de 58 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus no bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte, ao final da tarde dessa quarta-feira (23/4). O motorista não percebeu o atropelamento e se apresentou para a polícia depois que foi avisado por um equipamento da empresa.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PMMG) foram acionadas depois que testemunhas viram o homem ser atropelado pelo coletivo e ser arrastado por vários metros, na Rua Américo Martins da Costa. O ônibus fazia a linha 1502, no trajeto Vista Alegre/Guarani.

Conforme registros, o homem estava inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano e mutilação de uma das orelhas, além de apresentar várias escoriações pelo corpo.

As equipes se deslocaram para atendimento e o médico do Samu confirmou a morte no local. Próximo ao corpo, a perícia identificou o homem a partir de um cartão de uma comunidade religiosa.

No chamado aos bombeiros, o solicitante também informou que o motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas que havia anotado a placa. À Polícia Militar, o motorista, de 45 anos, relatou que desembarcou passageiros no ponto de ônibus e o coletivo ficou com cerca de dez passageiros.

Ele contou que não viu o homem atravessando a rua e não foi informado por nenhum passageiro sobre o atropelamento. Segundo o documento, o motorista recebeu uma mensagem pelo tablet de comunicação interna que deveria procurar a sede e seguiu em direção à empresa, onde se apresentou a policiais que o esperavam e o informaram sobre o acidente.

A ocorrência foi registrada e o caso segue com a Delegacia Especializada de Crimes de Trânsito da Polícia Civil.