A Polícia Militar foi acionada em um motel na Avenida Cristiano Machado, bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte, depois que uma mulher ameaçou atear fogo no colchão de um dos quartos.

A chamada foi por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (31/5). Segundo o solicitante, um casal estava dentro de um dos quartos quando o homem, que é cadeirante, pediu ajuda.

Informações iniciais da Polícia Militar dão conta que o casal se desentendeu e a mulher ameaçou atear fogo no colchão. O solicitante ainda relata que a mulher estava exaltada.

Em conversa com a reportagem do Estado de Minas, um funcionário do estabelecimento informou que a mulher estava com sinais de embriaguez. Ela chegou a quebrar a tampa do vaso sanitário e agrediu o companheiro. Apesar da ameaça de atear fogo, não foi registrado incêndio no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem, de 51 anos, para atendimento hospitalar.

O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A ocorrência segue em andamento.