Belo Horizonte registrou sensação térmica negativa nesta manhã de sexta-feira (31). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por volta das 7h, a sensação térmica na Estação do Cercadinho, Bairro Buritis, Região Oeste da capital foi de -4,8°C. A temperatura mínima ficou em 11,4°C.

Na Estação Pampulha a menor temperatura registrada foi de 13,4°C, com sensação térmica de 15,2°C.

A previsão do tempo indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa ao amanhecer na capital mineira. A máxima prevista à tarde é de 25ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%.