O feriado de Corpus Christi (30/5) será de frio na maior parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio deve baixar as temperaturas em quase todo o estado, com possibilidade de geada no Sul de Minas.

"A massa de ar frio começa a avançar hoje (29/5) sobre o Oeste e Sul do estado, provocando o ligeiro declínio das temperaturas. Na quinta-feira (30), o ar estará frio e seco mantendo o declínio das temperaturas e podendo levar a formação de geada na Região Serrana do Sul de Minas Gerais”, explicou a meteorologista Anete Fernandes.

Segundo a especialista, a possibilidade de geada é baixa, mas pode ocorrer. Anete também explica que a redução das temperaturas está ligada ao ar seco. Nesta quarta (29), a mínima registrada na Região Serrana foi de 8°C, mas cai para 4°C no feriado (30).

No sábado e no domingo (1 e 2/6), a previsão é que o tempo fique estável em Minas, com temperatura baixa em todas as regiões do estado, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Leste pode haver, ainda, chuva isolada e de curta duração.

Na capital, a previsão é que o dia de Corpus Christi seja de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar a 25°C, o que representa um leve declínio comparado aos 27 °C desta terça. A mínima pode chegar a 15°C. De acordo com o Inmet, sábado deve ser o dia mais frio de BH.

Chuva, frio, tempo nublado, como fica Minas?



Nesta quarta-feira (29), véspera de feriado, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. Já no Jequitinhonha, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

Na quinta de Corpus Christi, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Região Metropolitana. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul de Minas. A temperatura mínima deve ser de 4°C e a máxima pode chegar a 33°C. Em BH, a mínima deve ser de 17°C e a máxima pode chegar a 26°C.

Na sexta-feira (31/5), o dia será de céu parcialmente nublado com nevoeiro e/ou névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale Rio Doce, Zona da Mata e Região Metropolitana. Nas demais regiões, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura segue estável no estado e pode chegar a 32°C com mínima prevista de 5°C. Na capital, a máxima deve ser de 25°C e a mínima de 15°C.

Já no sábado (1°), o dia deve ser de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas seguem estáveis, com máxima prevista de 31°C e mínima de 6°. Em BH, a máxima será de 24°C e a mínima de 13°C.