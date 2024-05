Belo Horizonte tem previsão de temperatura amena nesta terça-feira (28). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado na capital.





De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 16,2°C, e a máxima estimada à tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, a sensação térmica registrada foi de 14°C, às 7h. Já na Estação Pampulha, a sensação térmica foi de 18,1°C, também às 7h.

Previsão em Minas

Nesta terça-feira (28), a atuação de uma área de baixa pressão junto aos litorais Sul e Sudeste do país vai manter condições favoráveis para a ocorrência de chuva isolada no Sul de Minas e na Zona da Mata. No restante de Minas Gerais, apenas variação de nebulosidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o afastamento deste centro de baixa pressão para longe da costa brasileira permitirá o avanço de uma massa de ar frio sobre o Centro-Sul de Minas Gerais a partir da próxima quinta-feira (30), provocando declínio das temperaturas nas regiões e também no Oeste do estado.