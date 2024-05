Cidades de Minas registram as menores temperaturas do país nesta quinta (23/5)

Minas Gerais registrou cinco das seis temperaturas mais baixas do Brasil na madrugada desta quinta-feira (23/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas foram registradas em três regiões do estado.

Caldas, no Sul de Minas, liderou o ranking marcando 7°C, seguida de Maria da Fé, com 8,8°C e Monte Verde, com 9,4°C. Ambas no Sul do estado. Em quarto lugar fica Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, com 9,5°C. Bambuí, na Região Central, ocupou o sexto lugar na lista, marcando 10,3°C.

O município paranaense General Carneiro registrou 10,2°C e ocupou o quinto lugar entre as cidades mais frias do país nesta quinta.