O velório do delegado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, encontrado morto e carbonizado dentro da própria casa em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, será nesta quinta-feira (23/5), no Cemitério Municipal Santa Helena, na cidade onde ele morava. O corpo será enterrado por volta de 12h.

O aposentado, que estava acamado e dependia de cuidados especiais, foi encontrado morto nessa quarta-feira (22/5). Ele foi esfaqueado e teve o corpo carbonizado. A principal linha da investigação aponta para um ex-agente da Polícia Civil, excluído há 18 anos, que queria vingança.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito se passou por entregador e ameaçou a cuidadora do aposentado para conseguir entrar na casa. Ele levava uma caixa e um galão com líquido inflamável. A mulher fugiu em busca de socorro e uma pessoa que passava pela rua acionou a polícia.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado. Alguns pertences pessoais e celular da vítima também teriam sido levados pelo suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.