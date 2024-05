O capotamento de um carro na BR-251, na madrugada desta quinta-feira (23/5), matou uma passageira e deixou quatro pessoas feridas, incluindo três crianças.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 362, em uma área rural de Padre Carvalho, na Região Norte de Minas Gerais. Depois de o veículo capotar, ele colidiu com uma árvore às margens da rodovia.

Por volta de 4h, o Corpo de Bombeiros de Salinas foi acionado para a ocorrência. Quando chegaram ao local, os militares se depararam com o veículo ocupado por cinco passageiros, sendo um deles uma mulher, de 31 anos, que morreu presa às ferragens. O motorista, um homem de 37 anos, estava consciente e orientado, mas tinha dor na região cervical e escoriações no corpo.

No banco traseiro estavam três crianças. A mais nova, de 2 anos, estava consciente e com um quadro de trauma cranioencefálico. A segunda, de 6 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada pela equipe de resgate. Já a terceira criança, de 9 anos, estava consciente e orientada, com escoriações no corpo.

As vítimas receberam os atendimentos pré-hospitalares no local e foram encaminhadas para o hospital Municipal de Salinas pelas equipes do SAMU. Os militares realizaram ações preventivas contra o risco de incêndio e novos acidentes no local, além do desencarceramento do corpo da passageira.

A rodovia foi parcialmente interditada para garantir a segurança do trabalho das equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil (PC) também estiveram no local do acidente.