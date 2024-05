Uma associação criminosa suspeita de promover a migração ilegal para os Estados Unidos é alvo de operação policial em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (23/5). Estima-se que a quadrilha tenha remetido ilegalmente cerca de 63 pessoas para o exterior, incluindo crianças e adolescentes.

A Operação Henchman, deflagrada pela Polícia Federal (PF), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas residências e endereço comercial dos envolvidos, nos municípios mineiros de Governador Valadares e Coroaci. Durante a operação, foram apreendidos veículos, documentos, celulares e valores em moeda nacional e estrangeira.

Segundo as investigações, os criminosos ostentavam um patrimônio incompatível com as atividades formalmente desempenhadas. Há indícios da utilização de terceiros e empresas de fachada para ocultar e dissimular o dinheiro faturado no envio ilícito de brasileiros para os EUA. Calcula-se que a associação tenha movimentado mais de R$ 9 milhões no esquema. Houve determinação judicial de sequestro de bens até o limite de R$ 3,6 milhões.

Os investigados responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente ao exterior e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 16 anos de prisão.