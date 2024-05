O início da manhã desta quinta-feira (23/5) foi de bastante frio em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada na Estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira foi 15,4°C, com sensação térmica de 6,1°C, por volta de 6h.

Na Estação Pampulha, a menor temperatura foi 17,2°C e a sensação térmica ficou em 17,9°C, às 3h.

A previsão é de que o dia será de céu claro a parcialmente nublado na capital mineira. A máxima estimada para a tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

O Inmet informa que hoje, em Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Norte.

As temperaturas variam entre 10ºC no Sul de Minas e 34ºC na Região Norte do estado.