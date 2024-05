Um homem de 56 anos, inicialmente considerado como testemunha, virou o principal suspeito de executar uma mulher, de 57, na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima foi achada morta às margens da rodovia na manhã dessa terça-feira (21/5), na altura no Bairro Vila Bretas, por pessoas que trafegavam pelo local. Os militares foram acionados por volta das 6h.

A vítima tinha lesões na cabeça causadas, provavelmente, com uma pedra, encontrada suja de sangue perto do corpo. A suspeita é de que a mulher tenha sido estuprada antes da execução.

Em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (22/5), a Polícia Civil (PCMG) informou que, durante o depoimento, ainda na condição de testemunha, o homem de 56 anos apontou um possível suspeito para o homicídio, o que não chegou a ser considerado pelas autoridades, pois os policiais notaram respingos de sangue na calça dele.

Além disso, os investigadores analisaram os registros de câmeras de monitoramento na rodovia, quando viram o homem nas imagens acompanhado da vítima nas proximidades do local do crime. Depois, ele aparece agredindo a mulher e levando-a para uma área de mata. Em seguida, deixa o local sozinho.

“Diante dos fortes indícios de autoria, o homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e após, os procedimentos na delegacia, foi encaminhado ao sistema prisional”, informou a Polícia Civil, sem apresentar, ainda, uma possível motivação para o assassinato. As investigações prosseguem.