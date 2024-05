A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (22/5) um mandado de busca e apreensão, em Nanuque, no Vale do Mucuri, na casa do hacker mineiro apontado como o responsável pela invasão a sistemas do Ministério da Saúde. O investigado fez publicações nas redes sociais afirmando ter retirado informações do Cadastro do Sistema Único de Saúde (CadSus), o que motivou a operação nesta manhã.

Conforme a PF, os dados obtidos foram colocados à venda. Para provar que tinha conseguido acesso às informações, o hacker divulgou dados pessoais de 2 milhões de brasileiros na deep web, rede que possui sites que não são rastreados nos tradicionais mecanismos de busca, como o Google.

O investigado ainda é conhecido por ter realizado várias invasões a sistemas e ataques de pichação de sites de órgãos do governo, além de manter contato com outros hackers brasileiros. Ele poderá responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e receptação de dados pessoais, finaliza a PF.