Uma mulher de 25 anos morreu e um homem, de 48, ficou ferido após o carro no qual eles estavam bater de frente com um caminhão na BR-267, em Bom Jardim de Minas, no Sul de Minas, informou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (22/5). O acidente aconteceu nessa terça (21/5) na altura do KM 208 da rodovia.

O sobrevivente, segundo a Polícia Militar, foi levado ao HPS pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura em uma das pernas.

O condutor do caminhão não ficou ferido e dispensou atendimento médico. Inclusive, quando os bombeiros chegaram ao local, ele já estava fora do veículo. Após a remoção do corpo, o local ficou sob a responsabilidade de Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.