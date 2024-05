Uma policial penal de 36 anos alega que flagrou um colega de profissão, de 42, olhando-a trocar de roupa por meio da fresta de uma janela na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi registrada em 17 de maio e confirmada à reportagem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) nesta quarta-feira (22/5).



A policial relatou que, depois de voltar de uma escolta no início da madrugada, percebeu alguém a observando por uma pequena abertura na janela no momento em que tirava a calça dentro do alojamento. Ela teria perguntado quem estava ali, e a pessoa saiu do local.

A vítima, então, foi atrás e identificou que se tratava de um policial. Ela contou ainda ter flagrado o homem tentando se esconder em um armário. Segundo conta, o colega, ao ser abordado por ela, negou que estivesse a espiando e disse que apenas estava de passagem pelo local. Em depoimento, o suspeito também negou o crime.

Em nota, a Sejusp informou que a direção-geral da penitenciária “instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido”. “O resultado dessa investigação será remetido à Corregedoria da Sejusp, podendo resultar em sanções administrativas ao servidor acusado ao final do processo. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as providências criminais cabíveis são de responsabilidade da Polícia Civil”, completou a pasta.