A Prefeitura de Belo Horizonte já aplicou cerca de 434 mil doses de vacina contra a gripe na capital até esta quarta-feira (22/5). O imunizante está disponível gratuitamente nos 152 centros de saúde, pontos extras e drogarias parceiras da prefeitura.

Podem receber a dose todas as pessoas a partir de 6 meses de idade e que ainda não tenham recebido o imunizante neste ano. Todos os endereços e horários de funcionamento, assim como os públicos contemplados em cada local, podem ser verificados neste link.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que receber a dose é uma importante forma de prevenir a infecção pelos vírus da influenza. Com isso, é possível evitar formas graves da doença, internações e, até mesmo, os óbitos.





O objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B.





Para receber a vacina contra a gripe é necessário levar o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina para o devido registro. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas. Ou seja, as pessoas que buscarem os centros de saúde podem, também, atualizar o cartão de vacinação com outros imunizantes.





Antecipação da Campanha de Vacinação

Em 2024, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de imunização contra a gripe. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha teve início ontem, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Belo Horizonte, porém, iniciou as aplicações cinco dias antes do restante do país.





“Desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.





Pontos extras de vacinação

Em um cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses em que postos de saúde estão cheios, a Secretaria Municipal de Saúde de BH também está disponibilizando doses da vacina contra a gripe para os hospitais da capital e pontos comerciais com equipe própria para a aplicação.

Além de desafogar os equipamentos públicos, a pasta pretende otimizar o tempo dos profissionais da saúde, uma vez que médicos, enfermeiras e técnicos podem receber o imunizante na própria instituição que atuam, sem a necessidade de deslocamento a um centro de saúde. Confira os locais extras neste link.