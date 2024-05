O pedido de Herick Magalhães, baterista da dupla sertaneja Alan e Alex, para recuperar seus equipamentos vem mobilizando as redes sociais. O músico teve seu material de trabalho furtado na madrugada desta terça-feira (21/5) no Bairro Santo André, região noroeste de Belo Horizonte.

O baterista, que vive exclusivamente da música há dez anos, conta que o equipamento estava guardado no porta-malas do carro, em frente à sua casa. Ao sair na manhã do dia seguinte, percebeu que o carro estava aberto e que os instrumentos haviam sido furtados. Imediatamente acionou a polícia e registrou o boletim de ocorrência.

Foram levados dois tambores, uma bolsa com dez pratos, outra com ferragens, um banco de bateria e um case com um pedal duplo. O prejuízo chega a R$ 20 mil. Segundo Herick, foi uma década de investimento na melhoria de seu equipamento. ”Não vai ser fácil. Eu ainda não estou em choque, a ficha ainda não caiu”, afirma.

O músico, que tem show marcado para esta sexta-feira (24/5) em Goiás, pediu ajuda nas redes sociais para localizar a bateria e está contando com a solidariedade de amigos para se apresentar com equipamento emprestado.

“Graças a Deus muita gente repostou, compartilhou e muita gente se solidarizou para emprestar o material. Aí eu peguei um bocado de equipamento emprestado”, conta. “Eu preciso continuar trabalhando”, conclui.

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não retornou à reportagem.