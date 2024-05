A iluminação de cor laranja em monumentos emblemáticos e prédios públicos de vários locais de Belo Horizonte é uma ação da ChildFund Brasil, com o apoio da prefeitura, que integra a campanha Maio Laranja, de luta contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.

“Esta iluminação especial servirá como um lembrete tangível do compromisso da cidade em proteger e apoiar crianças e adolescentes, bem como uma oportunidade para todos os cidadãos se envolverem ativamente na conscientização sobre a violência infantil”, afirma Maurício Cunha, diretor de país do ChildFund Brasil.





Belo Horizonte apoia campanha Maio Laranja com iluminação de monumentos e prédios públicos PBH/Divulgação

Quatro locais permanecem especialmente iluminados até 31 de maio: Edifício-sede da Prefeitura de Belo Horizonte, Praça da Estação; Fonte do Cruzeiro do Sul, na Praça da Liberdade; e letreiro "Belo Horizonte" na Praça do Papa.





"Além das intervenções urbanas, há um trabalho feito nos territórios, diretamente com as famílias, que se soma às ações, reforçando nosso compromisso em encarar o fenômeno de frente e construir uma consciência coletiva sobre a proteção deste público”, explica Luana Magalhães, subsecretária de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte.





O ChildFund

O ChildFund Brasil é uma organização que atua na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Chegou ao Brasil em 1966 e sua sede nacional se localiza em Belo Horizonte (MG). A organização faz parte de uma rede internacional associada ao ChildFund International, presente em 23 países e que gera impacto na vida de 21,1 milhões de crianças e suas famílias.





O ChildFund Brasil tem sua campanha focada, essencialmente, na prevenção dessas violações na internet. Nos Estados Unidos, o ChildFund International teve participação ativa em uma audiência do Senado, realizada em 31 de janeiro deste ano, quando os CEOs de tecnologia das empresas Meta, TikTok, X, Snap e Discord foram questionados sobre a recusa na adoção de medidas que acabassem com a divulgação de material de abuso sexual infantil e evitar que crianças fossem exploradas através de suas plataformas.





Maio Laranja

A campanha do Maio Laranja foi criada através da Lei Federal 14.432, sancionada em 2022. A data surgiu com o intuito de enfrentar as violações de direitos que acometem crianças e adolescentes, além de conscientizar a população, demonstrando solidariedade e compromisso com a proteção à infância.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice