Um mineiro de Patos de Minas, Alto Paranaíba, venceu um concurso de desenho com bolsa para a Itália. Porém, o estudo na The Florence Academy of Art, não cobre a viagem e estadia no país europeu. Para tentar obter recursos para viajar e fazer o curso, o desenhista João Pedro Gonzalez, de 23 anos, organizou uma "vaquinha".





“Criei uma vaquinha para arrecadar R$ 20 mil, já que não tenho dinheiro para tirar o passaporte, o visto, comprar a passagem, arrumar um lugar para ficar em Florença e ainda comer lá”, explica.





João Pedro diz que tem quatro anos que desenha e dedica a vida a isso. Ele explica que aprendeu tudo sozinho, sem ninguém para ensiná-lo. “É minha paixão. É o que eu gosto de fazer. Adoro passar o dia vendo belas artes e desenhos. Além de ser um sonho estudar em Florença, que é o berço dos grandes artistas”, conta.









Ele conta que conversava pelas redes sociais com um professor de desenho e pintura da The Florence Academy of Art de Barcelona, na Espanha, e que o profissional o encorajou a participar do concurso. João Pedro disputou com mais de 450 candidatos e foi selecionado como o melhor desenhista. “Tentei sem nenhuma esperança e acabei ganhando a bolsa, para minha surpresa”, relembra.

Leia também: Músicos mineiros se unem em evento beneficente em prol da tragédia do RS





O mineiro afirma que a pretensão para o futuro é virar pintor e que o curso na Itália vai ajudar a melhorar as técnicas de desenho. João Pedro destaca que se conseguir realizar o curso, vai compartilhar vídeos na internet com os conhecimentos adquiridos no país italiano. “Eu gostaria de trazer o desenho acadêmico para cá, porque ele ainda é muito desconhecido no Brasil. Gostaria de aprender mais, para poder ensinar para outras pessoas este método que é tão encantador”, explica.





As aulas começam em julho e duram três meses. Antes, João Pedro tinha apenas uma semana para juntar os R$ 20 mil, mas contando toda a história, a academia italiana cedeu mais algumas semanas para ele arrecadar o dinheiro.





Até o momento, João Pedro recebeu R$ 450 dos 20 mil. Para quem quiser ajudar basta acessar a vakinha on-line ou mandar na chave Pix: 10860755606. Confira abaixo os desenhos feitos pelo mineiro que foram os selecionados pela academia italiana.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Uma dos desenhos feitos para o concurso Arquivo pessoal/Reprodução

Desenho de João Pedro Arquivo pessoal/Reprodução