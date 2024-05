Músicos mineiros estão se mobilizando para levantar recursos para as vítimas da catástrofe que deixou milhares de pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. Terça-feira (21/5), a partir das 19h, no estúdio Chama em Belo Horizonte, os artistas se revezarão no YouTube do Biquini Cavadão. A ideia da live foi da cantora Fernanda Garcya, gaúcha que mora em Belo Horizonte. Ganhou força com apoio da amiga Nolli, do grupo Nolli Brothers, de Bruno Gouveia e da cantora Izabella Brant. Até agora, além deles estão confirmadas as participações de Henrique Portugal (Skank), Ricardo Koctus (Pato Fu), Sideral, Nolli Brothers, Claudio Fraga (Tubarão Martelo) e Trio Amadeus. Os valores arrecadados via pix (uaitche@acaodacidadania.org.br) ou QR code na tela durante a apresentação serão coordenados pela Ação da Cidadania, que já se encontra no Rio Grande do Sul e operando ativamente no estado. O projeto foi batizado de Uai, Tchê.



• SOLIDÁRIOS NO PALCO



As ações de Belo Horizonte em prol das vítimas da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul continuam em 30 de maio, às 20h, no Palácio das Artes, com o show “Minas pelo Rio Grande do Sul”. No palco, Rogério Flausino e Wilson Sideral, Lô Borges, Toninho Horta, Paula Santoro, Lelo Zanetti, Aline Calixto, Cláudio Venturini, Podé, Telo Borges, Chico Amaral, Tadeu Franco, Bárbara Barcellos e Manacá da Serra, e Felipe Bedetti. Para acompanhar os músicos, a banda formada por Rodrigo Borges, Ian Guedes, Adriano Campagnani e Christiano Caldas. Dudu Graffite será o mestre de cerimônias da noite. O preço dos ingressos variam de R$ 95 a R$ 190, e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Eventim. O evento é idealizado por Rafael Lacerda, CEO da Lacerda Diniz Sena.

• MÚSICA NA CAPELA



Para além de belas mangueiras centenárias, os jardins da Casa Fiat de Cultura abrigam a Capela de Santana, um exemplar da arquitetura modernista de Belo Horizonte, construída no final dos anos 1950. Desde 2015, quando as portas da capela foram abertas para a comunidade, o espaço teve sua vocação ampliada e se tornou também palco de encontros musicais, como o programa Música na Capela. O projeto realizado uma vez por mês busca ampliar a formação musical do público com repertório para todas as idades, com músicos reconhecidos, corais e grupos de câmara.

• VIVA A FRANÇA



Em sua nova edição, no próximo domingo (26/5), o Música na Capela celebra a França, com obras da renascença, do período romântico, do impressionismo e da contemporaneidade. Sob regência de Lincoln Andrade, a apresentação do Coral Ars Nova da UFMG terá repertório com destaque para obras de Clément Janequin, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet e Maurice Ravel. O concerto será realizado às 11h, e tem entrada gratuita, assim como toda a programação da Casa Fiat de Cultura.

• FADO EM OURO PRETO



Fenômeno da música lusitana, a fadista Ana Moura é uma das atrações do evento internacional “Fado em cidades históricas”, de sexta (24/5) a domingo (26/5), em Ouro Preto. Ana foi a grande vencedora do PLAY – Prémios da Música Portuguesa 2023, recebendo três prêmios: melhor artista feminina, melhor álbum e crítica. A artista, que já dividiu o palco com Rolling Stones e Prince, apresenta-se no primeiro dia. Com programação gratuita, o festival celebra a lusofonia e homenageia a canção popular portuguesa com shows, feiras ao ar livre, gastronomia e atrações para crianças.