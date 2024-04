Beleza do museu foi ponto alto da comemoração do aniversário de Cristiana Gualberto Ribeiro

Cristiana Gualberto Ribeiro herdou, entre tantas qualidades dos pais – Paulo Gualberto Ribeiro e Eliana Martins Gualberto Ribeiro –, o gosto pelas comemorações em torno dos aniversários. Eliana cuidava de todos os detalhes das festas dos filhos em um período em que não existiam empresas especializadas em decoração de festas.

O capricho era tanto que os enfeites de doces, por exemplo, ricos em detalhes manuais, nunca visto nos salões, exigiam até um ano para ficarem prontos. O tempo passou, Cristiana casou-se, teve duas filhas – Júlia e Clara –, e sempre comemorando a beleza que é a vida.

Os 50 anos renderam uma festa que movimentou o Museu de Artes e Ofícios, um endereço que, inacreditavelmente, pouca gente conhece não só como espaço que guarda um dos acervos mais ricos do país, como também endereço para recepções. O olhar de Cristiana preserva o mesmo bom gosto dos pais.



• DE PAI PARA FILHA

O Museu comemora, ano que vem, 25 anos de fundação. Foi inaugurado em 2005 pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez, com acervo que começou a ser construído por Flávio Gutierrez e transformou-se no MAO graças ao trabalho incansável de sua filha Angela Gutierrez.

A coleção reúne mais de 2 mil peças que representam os ofícios dos séculos 18 ao 20. Angela, que estava entre as convidadas de Cristiana, lembrava com orgulho os trabalhos cuidadosos para reformar o prédio da Estação Ferroviária de Belo Horizonte e o orgulho que tem do espaço, que há oito anos está sob responsabilidade do Sesi (Serviço Social da Indústria).

Paulo Junqueira, cunhado de Cristiana, atendeu o pedido de alguns convidados que insistiram para ver parte do acervo. Apesar do pouco que viram, saíram encantados e com a certeza que voltarão para uma nova visita.



• SURPRESA NO MEZANINO

Assim como Cristiana, Paulo também tem gosto refinado para organização de festas. O aniversário dele com o irmão gêmeo, Ivan, ano passado, na Fazenda do Cruzeiro, em Oliveira, ainda é lembrado pela beleza e sofisticação. Paulo foi o braço direito de Cristiana.

Juntos viram no MAO espaço que atendesse o formato da festa para 300 convidados e que também surpreendesse os convidados, assim como eles também foram surpreendidos. Durante a visita técnica com fornecedores, a aniversariante percebeu que o mezanino seria um bom espaço para que do alto fosse cantado o “parabéns".



• MY WAY

"O prédio pede música clássica", observou Cristiana, para justificar o convite à Orquestra In Concert, grupo formado por músicos integrantes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, para apresentação não só da música de aniversário como de outras cinco canções.

Entre elas, "My way", homenagem ao pai, Paulo Gualberto Ribeiro, que morreu há quase dois anos. "Era a canção favorita dele, que sempre cantava nas festas", recorda a filha mais nova. A orquestra interpretou "Love theme", do filme “Cinema paradiso”, enquanto em um telão eram exibidas fotos de Cristiana da infância até a comemoração dos 15 anos e do casamento em Porto, Portugal.

Na sequência, "Can't take my eyes off you", sob o comando da DJ Dani Vellocet, foi o sinal para abertura da pista de dança, que ficou animadíssima até as 2h30 da madrugada.



• EU, CARAMELO

Patrícia Gontijo assinou a decoração de orquídeas e vandas nas cores roxo e amarelo, uma beleza que não interferiu na suntuosidade arquitetônica do espaço. O bar de drinques, de Romero Drinks. O cardápio foi do Rulus, que montou bistrô no segundo andar do prédio, que funcionou após o parabéns.

Os convidados, a seu tempo, subiram e se dividiram em 10 mesas de 10 lugares. Na mesa de doces, delícias de Mariana Laender, além das escolhas da Cris – torta de chocolate da Fanny, torta crocante e torta tres leches. Mas foram os caramelos de Alessandra, irmã de Cristiana, que tiraram muita gente da dieta.