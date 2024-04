“Marku, o musical”, homenagem a Marku Ribas, que morreu em 2013, tem estreia confirmada para 10 de maio, no CCBB de Belo Horizonte. Filhas dele, Lira e Júlia Ribas assinam, respectivamente, a direção e a direção musical do espetáculo, em parceria com o diretor Ricardo Alves Jr. As duas estarão no palco ao lado da mãe, Fatão Ribas, viúva do artista, de Alexandre Massau e do nigeriano Ìdòwú Akínrúli.

O texto parte de autobiografia inédita do mineiro e de memórias dos ensaios de Marku, trazidas pela família. A montagem também marca os 77 anos do cantor e compositor, que serão lembrados em 19 de maio. De Belo Horizonte, o espetáculo segue para as unidades do CCBB no Rio de Janeiro e em São Paulo.



• NA PISTA



Vocalista do fenômeno paulistano Terno Rei, Ale Sater é o DJ convidado da quinta edição do Tremor, parceria d'A Obra Bar Dançante com a produtora Quente. A festa está marcada para 3 de maio, a partir das 22h, n'A Obra. DJ Frankiw, das festas Wannabe e Hits, está confirmado para a noite.



• NA PRAIA



A mineira Marina Sena será uma das atrações principais do projeto Tim Music Rio. Ela sobe ao palco do festival, que tem entrada franca, em 25 de maio. Em suas duas primeiras edições, o evento reuniu mais de meio milhão de pessoas em Copacabana.



• MANIA DE VOCÊ



O compositor mineiro Matheus Brant lança, nesta sexta-feira (26/4), “Mania de você”, versão do sucesso da dupla Pepê & Neném. “Escolhi 'Mania de você' por se tratar de uma canção que fez grande sucesso em 1999, mas de lá para cá não tem sido muito executada. Ao mesmo tempo em que a música ainda tem certo frescor, a ativação da memória afetiva do ouvinte faz com que a versão mexa com ele, mobilize seu afeto”, diz Brant.



• PAGODE E R&B



Quanto ao arranjo, Matheus Brant pediu a Jotape Cavaco, produtor musical da faixa, que seguisse a estética dos grupos Os Travessos e Sampa Crew, mesclando pagode, pop e R&B. “O compositor de 'Mania de você' é Ricardo Anthony, um dos integrantes do Sampa Crew. Gostei muito do resultado a que chegamos. A releitura acabou traduzindo bem a identidade do meu novo disco, que é metade pop e metade pagode”, conta Brant.



• CANTO DAS AVES



O maestro associado da Orquestra Filarmônica, José Soares, será o regente do “Concerto para a juventude” no próximo domingo (28/4), às 11h, na Sala Minas Gerais. No repertório, peças de Villa-Lobos (“Floresta do Amazonas”), Respighi (“Os pássaros”) e Tchaikovsky (“O lago dos cisnes”). O evento é gratuito e ingressos poderão ser retirados hoje (24/4), a partir do meio-dia, no site da Filarmônica (www.filarmonica.art.br), limitados a dois bilhetes por pessoa. No dia do concerto, a partir das 9h, serão distribuídos mais 200 ingressos na bilheteria da Sala Minas Gerais, também limitados a dois por pessoa. Espetáculo com tradução em Libras.