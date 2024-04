O fotógrafo Daniel Moreira abre a temporada 2024 de exposições na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Na mostra “Bordas não brotam do nada” estarão expostas 44 fotografias, coloridas e P&B, retiradas do livro homônimo (algumas inéditas), além de videoinstalação inédita. O acervo representa parte do trabalho produzido pelo fotógrafo nas bordas, margens e periferias, como o Vale das Ocupações, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e na BR-381, a Rodovia da Morte, no trecho que liga Minas Gerais à Bahia e ao Espírito Santo.

• • •

A curadoria é do fotógrafo e mestre em comunicação Eder Chiodetto. A mostra poderá ser visitada de 1º de maio a 30 de junho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h. Entrada franca.



• LIVROS NO MINEIRÃO



Nelson Cruz está entre os ilustradores que participam da exposição “Ler na cidade”, que começa em 2 de maio, no Centro Cultural São Geraldo, com o tema “Direito à leitura nos espaços urbanos”. Cruz tem na estante três prêmios Jabuti e foi finalista da edição deste ano do Prêmio Hans Christian Andersen, o maior da literatura infantojuvenil. A ilustração traz o estádio do Mineirão com estrutura formada por livros. Em junho, a exposição passará pela Biblioteca Pública Infantil e Juvenil e pelo Centro Cultural Usina de Cultura.



• NO PIANO



Julia Guedes, pianista, compositora e neta de Beto Guedes, é a convidada de sexta-feira (26/4) do projeto Salve a Compositora!, no Sesc Palladium. “É meu primeiro show 100% autoral com banda, a inauguração de minha carreira como artista da composição. Neste show, vou levar os arranjos base que serão gravados no meu álbum, então é momento de selecionar o repertório com cuidado, passar o pente fino e tentar entregar o melhor que estiver a meu alcance para manter a essência das canções”, conta Julia à coluna.

• NA PISTA



Festa que marcou gerações, a Wannabe completa 20 anos com edição especial neste sábado (20/4), a partir das 20h, n'A Obra. A pista será animada pelos DJs Cris Foxcat e Franklin, que criaram o evento nos idos de 2005, pautado por músicas novas da cena independente. O grande barato era que a dupla baixava o disco num dia e o tocava na noite seguinte, o que deixava cada edição da festa completamente diferente da outra. Up!, Velvet Club e a própria Obra foram palcos de edições marcantes da Wannabe.



• COMÉDIA



O dramaturgo, diretor e ator mineiro Vinícius de Souza assina a direção do novo espetáculo do grupo curitibano Minha Nossa Cia de Teatro, “Temporada de caça”, em cartaz hoje e amanhã, no Galpão Cine Horto. O texto do paranaense Dimis conta a história de candidatos que disputam cobiçada vaga de trabalho, conduzidos por recrutadores em abusivas entrevistas e dinâmicas coletivas.