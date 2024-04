Nos 80 anos da Escola Guignard, a Lemos de Sá Galeria de Arte presta homenagem a Alberto da Veiga Guignard com mostra que será aberta sábado (20/4), no Mangabeiras. A exposição “Desenho tempo matéria” reúne obras de Amilcar de Castro, Cláudia Renault, Eymard Brandão, Jade Liz e Marco Tulio Resende, artistas ligados à excelência da Guignard. A abertura está marcada para as 11h, e o evento segue até as 13h. A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.



• DE RUSSO A BOWIE

André Frateschi é um grande intérprete. Não resta dúvida que depois de Renato Russo ele é quem melhor canta os sucessos da banda Legião Urbana. Mas tem mais. Frateschi é também um dos grandes intérpretes das canções de David Bowie. Por isso, é imperdível a apresentação que ele fará sexta-feira (19/4), no Distrital do Cruzeiro, com a banda Heroes. No repertório, “Space oddity”, “Changes”, “The man who sold the world”, “Under pressure”, “Lets dance” e “China girl”. Na mesma noite, tem Miranda Kassin com músicas de Amy Winehouse.



• QUINTA É DIA

A chef Ju Duarte volta com o projeto Quintas dos Bons Encontros, na Cozinha Santo Antônio. No cardápio, música e literatura dividem o espaço no único dia da semana em que o restaurante abre também à noite. O evento, que está parado desde o ano passado, começou a partir do encontro da chef com Raquel Pedras e Lena Cunha. "É um projeto espontâneo, quase tem vida própria, e acontece porque a gente acredita na poesia como um jeito de estar no mundo, de sair de noite e fazer o tempo parar diante das palavras. A música vem pra embalar e amortecer as emoções. A comida é mais uma fonte de prazer, motivo de distração entre um verso e outro" conta Ju Duarte.



• MENU

Na reestreia do projeto, amanhã (18/4), o Oriente Médio inspira o cardápio com húmus de grão de bico, babaganush de berinjela, cogumelos picantes, tapenade de azeitona e figo, paleta de cordeiro assada servida com molho de tâmaras e couscous de flocão criolo, tajine de legumes e couscous de flocão criolo. Na poesia, Raquel Pedras; na música, Rafael Pimenta (violão) e Marcela Nunes (flauta).



• BODAS DE PRATA

O aniversário da Orquestra Mineira de Rock será comemorado com show e novidades. A apresentação está marcada para 17 de maio, no Palácio das Artes, com repertório autoral, incluindo músicas já conhecidas do público e novas que farão parte do primeiro disco da orquestra, com previsão de lançamento ainda em 2024. A apresentação terá Marcus Viana como convidado especial. Renato Savassi, um dos integrantes do grupo, diz que Viana tem a ver com o trabalho desenvolvido por eles. "A admiração é recíproca", afirma. Além de Renato, a OMR é formada por Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Rodrigo Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Guilherme Castro, André Mola, Avelar Jr. e Léo Dirias.



• EMPREENDEDORISMO

Estudantes entre 15 e 17 anos do projeto Tutoria, da Escola do Sebrae, terão a Netimóveis como estudo de casos que proporciona o primeiro contato dos alunos com o universo empresarial. Durante visitas técnicas, encontros e entrevistas com um tutor, os alunos vão conhecer os processos de gestão financeira e de recursos humanos da empresa. Sob a orientação do presidente da Netimóveis Brasil, Ariano Cavalcanti, os estudantes têm a oportunidade de explorar os bastidores da companhia, escolhida pelos próprios alunos em quatro visitas ao longo do ano.