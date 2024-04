Josete Davis levou três anos até conseguir bater o martelo para ter o prédio do Instituto da Educação como cenário da nona edição de Modernos Eternos, em junho. Não foi a negociação que levou mais tempos entre todos os espaços ocupados pela mostra, mas não deixa de ser o espaço que mais atrai a curiosidade do público. Um lugar que faz parte não só da história da arquitetura da capital mineira, mas também está muito próximo a nós. Quase todo mundo conhece alguém que estudou no IE. E de lá guarda boas lembranças.



• SURPRESA NO JARDIM

Quem passar em frente ao prédio vai perceber as primeiras obras que vão deixar o IE uma beleza para receber o público dos Modernos, a partir de 18 de junho. Os trabalhos começam esta semana pelos jardins, de onde estará uma das grandes surpresas da mostra de arquitetura e design de interior, diz Josete. Detalhes ela mantém em segredo. Conta apenas que o jardim e o primeiro ambiente surpreenderão os visitantes. A mostra vai ocupar uma área de 6 mil metros quadrados, o dobro do espaço usado em 2023 no Prédio Verde, na Praça da Liberdade. Serão 40 ambientes contra 35 da edição mais recente.



• LITERATURA

Muitos intelectuais passaram pelas carteiras do IE. As obras literárias de alguns deles servirão de inspiração para a Ação Street. A ideia é desafiar artistas contemporâneos a criarem pinturas a partir das obras de nomes que são referências na literatura mineira. O Instituto de Educação começou a ser construído em 1897, com projeto assinado pelo arquiteto Edgar Nascentes Coelho. Naquela época, abrigaria a sede do Ginásio Mineiro, que seria transferido de Ouro Preto para Belo Horizonte. Ao longo do tempo, o prédio, que pertence à Secretaria de Educação de Minas, abrigou a Escola Normal Modelo de BH (1906), o Fórum de Justiça (1909), a Escola de Aperfeiçoamento (1929) e o IE (1946). Ano passado, um incêndio provocado por um estudante atingiu o prédio, que passará por restauração. O edital de licitação já foi publicado.



• MADE IN ITALY

Susanna Testa, professora do departamento de design do Politecnico di Milano e PHD em design, é convidada da Casa Fiat de Cultura e do consulado da Itália em Belo Horizonte para a palestra “Desafios contemporâneos da moda italiana: Sustentabilidade e revolução digital”. O encontro está marcado para quinta-feira (18/4), às 19h30, na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. A palestra, em italiano, terá tradução simultânea para o português e integra o Minas Trend 2024 e a Semana do Made in Italy. Ingressos gratuitos no Sympla.



• RETOMADA

A Maldita Cia. de Investigação Teatral está com inscrições abertas para a edição de 2024 do Cena 3x4, que vai selecionar quatro coletivos que receberão, cada um, verba de R$ 25 mil. Os recursos serão utilizados para viabilizar a produção dos trabalhos previstos para serem apresentados em uma mostra no segundo semestre deste ano. Esta edição do Cena 3x4 marca a retomada do projeto que, entre 2003 e 2006, teve papel de extrema importância no fomento à pesquisa e criação teatral na capital mineira. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário on-line, até 28 de abril, no site da Maldita Cia.