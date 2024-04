A partir de maio, a música vai, literalmente, bater na porta das escolas de Belo Horizonte e região. Ideia da arte-educadora Renata Benedetto, o Ônibus Itinerante Arena Arte Musical é equipado com instrumentos sonoros, além de materiais didáticos, artísticos e audiovisuais. Com o tema “Brasilidades”, o projeto possibilita a visitação de estudantes, que terão acesso a informações importantes sobre música e cultura nacional, por meio de entretenimento, aprendizado sonoro, práticas lúdicas e imersão multissensorial.

***



O veículo ficará estacionado nas proximidades de escolas previamente agendadas. Por 40 minutos, grupos de até 30 alunos poderão se divertir, expandindo seus conhecimentos musicais nas atividades oferecidas. Mais informações em @arenaartemusical

NA PASSARELA



Em comemoração a seus 39 anos, a Alphorria apresentou 40 looks do inverno 2024 em desfile dirigido por Zeca Perdigão, no Complexo CentoEQuatro, no início da semana. A passarela foi inspirada no clima onírico do filme “E la nave va” (1983), de Federico Fellini, contando com cenografia de esculturas de ferro assinadas por Leandro Gabriel e trilha sonora exclusiva do DJ Leo Mille. Tudo pensado para transportar o público por um navio no meio do mar revolto.

Cassio Vidal e Thalita, estilistas da Alphorria Leca Novo/divulgação

AGENDA



Com o show “Os violões fênix do Museu Nacional”, Paulinho Moska abre a oitava edição do projeto Uma voz, um Instrumento, em 28 de abril, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Mônica Salmaso, Xênia França, Chico Lobo e Jaime Alem também estão no line up do evento, que segue até julho. O projeto, um dos mais bem-sucedidos da música em BH, é criação de Pedrinho Alves Madeira.