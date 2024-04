O “Show do Bita, vamos cultivar amizades” abre a temporada 2024 do projeto Diversão em Cena. O espetáculo será apresentado em 28 de abril, a partir das 17h, no Palácio das Artes. Diversão em Cena é uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, em parceria com o grupo O Trem – Companhia de Teatro. No ano passado, oi projeto passou por 18 cidades e contou com a presença de 119 mil pessoas.



• ESTREIA NO SENSACIONAL

Um dos mais aguardados festivais da cidade, o Sensacional, mantém seu formato com noite de abertura em 21 de junho, seguido dos shows no dia 22, no Parque Ecológico da Pampulha. Entre as apostas da produção, a estreia nacional da turnê "Xande canta Caetano", com Xande de Pilares interpretando Caetano Veloso. O álbum homônimo venceu nas categorias samba e pagode do ano e álbum do ano, no prestigiado Prêmio Multishow, e foi também vencedor do Prêmio Band Inspira Rio 2023, na categoria música. O projeto, nascido de encontros marcantes na casa de Paula Lavigne durante a pandemia, recebeu a benção de Caetano para dedicar um álbum inteiro às suas composições. A turnê, que terá direção musical de Pretinho da Serrinha, é aguardada pelos fãs desde o lançamento do disco em agosto de 2023. E a grande estreia será no Festival Sensacional.



• AGENDA

“7 estrelas – quem arrancou o céu?”, espetáculo que rendeu à cantora Luiza Lian o prêmio de melhor show de 2023 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), chega ao Sesiminas para única apresentação em 27 de abril. Muito além de um show, a performance dá continuidade às pesquisas que a artista desenvolveu ao longo de sua carreira e resulta em uma construção dramática, operística, que conta com dançarinas e projeções no palco.



• EMPODERACAST

Até domingo (14/4), o Boulevard Shopping promove a sexta edição do projeto EmpoderaEla, que traz ações voltadas para o empreendedorismo feminino. Entre as iniciativas realizadas em 2024, está o Empoderacast, um podcast de entrevistas gravado em um estúdio dentro do shopping para dar voz às mulheres e suas histórias de empreendedorismo. Com apresentação de Márcia Machado, do grupo Amor de Mãe, são seis episódios. Três já estão no ar e trazem a trajetória e experiência de mulheres como Irani Ramos, Rute Patrocínio e Jana Rabelo. O público pode acompanhar pelas mídias digitais do shopping, Spotify e YouTube.



• NA BRASA

Em sua terceira edição, o Caminhos de Fogo, festival dedicado às proteínas e seus diversos cortes, volta a Tiradentes, em 4 de maio, no amplo espaço do Santíssimo Resort. O evento, fechado e exclusivo, tem a participação de 27 chefs nacionais. Minas Gerais está bem representada com nomes como Felipe Rameh, Rodolfo Mayer, Rafael Pires, Marina Lopes, Mário Portela e Cristóvão Laruça, especialista no fogo. No festival, Laruça prepara short rib na brasa levemente defumada com um caramelo de cogumelos e folhas de mostarda braseadas.