Com direção e dramaturgia de Eduardo Moreira e direção musical de Sérgio Pererê, “Proncovô”, espetáculo que faz homenagem ao artista mambembe e à sua vocação nômade, segue em turnê dia 26 de abril, com apresentação no projeto Sexta na Feira, em Nova Lima.

No dia seguinte (27/4), os atores Laura de Castro e Zé Motta estarão na Praça da Liberdade, ao lado do Memorial Minas Gerais. No domingo (28/4), seguem para o Parque Lagoa do Nado. Em cena, os atores tocam, cantam e recitam textos e poemas costurados em uma dramaturgia que festeja a cultura brincante brasileira.

QUERMESSE



Mary Arantes e 38 nomes do design, da decoração, da moda, do bem-estar e da gastronomia estarão, de sexta-feira (12/4) a domingo (14/4), na edição Dia das Mães, da tradicionalíssima Quermesse da Mary (Rua Ivaí, 25 – Serra). O grande barato do evento é o fato de sempre ter novidades por lá. É o caso, por exemplo, da marca Imanto, da produtora de moda e artista Thais Mol, que fará seu batismo com uma coleção de vestíveis confeccionados com retalhos de tecidos que seriam descartados pela indústria têxtil e ou incinerados. Reciclar para preservar o meio ambiente também é o recado da Vaique. A marca carioca de bolsas usa como base material de reciclagem, transformado em tecido plástico resistente e maleável.

DE PAI PARA FILHA



A ourives Ana Queiroz, de Sabará, fabrica suas joias utilizando os mínimos recortes de madeiras nobres, usados pelo pai que é luthier. Flavia Amadeu, do Distrito Federal, pioneira no uso da borracha nativa da floresta Amazônica na moda e no design, participa com uma coleção de acessórios feitos em borracha. A Quermesse reúne nomes premiados no mercado, com Bruno Brito e Luis Matuto, da Arado, marca fundamentada em pesquisa e divulgação do imaginário rural brasileiro. A dupla foi eleita Destaque do Ano no Brasil Design Award 2022. Também estarão na feira Carlos Penna, Claudia Savelli, Alle Doux, Na Superfície, Obra Ipanema, Regina Ortman, Zsolt, Uai Soul, Luciana Radicchi, Casa Madre Tereza de Calcutá, Madame Frufru, Pé de Pavão, Woody e Le Sabonbiére Ateliê. Na gastronomia, Amassa, Bala de Coco, Dama de Empadas, Dona Torta, Julieta Biscoito, Queijo Juá, Pães du Kanto, Pandora, Sá Marina, Sabor com Amor, Vitoriano Doces e Zoraida Cozinha milenar.

TRILOGIA



Com o lançamento no streaming de "O short jeans", o cantor Matheus Brant prepara o lançamento do segundo single e seu próximo disco. Fundador do bloco Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, Brant conta neste trabalho com a produção de Marcos Cuper, indicado ao Grammy Latino em 2023 por integrar a produção do álbum “Meu esquema”, de Rachel Reis.