Espaço 356 será, a partir de julho, o endereço da arquitetura, do design de interior e do paisagismo

Tudo indica que a 29ª edição da Casacor Minas Gerais será uma das maiores da história. O Espaço 356 possui 15 mil metros quadrados (3 mil a mais que o Palácio das Mangabeiras). Um dos principais indicativos do acerto desta edição está no número de profissionais confirmados no elenco deste ano, que reúne grandes nomes da arquitetura, design de interiores e do paisagismo. Já são mais de 60 ambientes, envolvendo cerca de 75 profissionais do segmento. Entre os principais nomes confirmados estão Pedro Lázaro, Isabela Vecci, BCMF Arquitetos, Denise Vilela, Eduarda Corrêa, Juliana Vasconcelos, Alex Rousset e Ana Vaz, Gislene Lopes, Fabíola Constantino, Angelo Nunes Coelho, Cristina Morethson, Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, Carla Cruz e Phil Pinheiro.

• AGENDA 1



Karla Celene marcou para 12 de abril o lançamento do livro "Antônio – Olhos da vida". O personagem retratado na obra é uma das vítimas do envenenamento causado por uma cervejaria de Belo Horizonte. A autora é irmã de Vanessa, mulher dele. A tragédia resultou em 10 mortes e vítimas com sequelas, entre elas Antônio, que perdeu a visão. A noite de autógrafos será no Bar 158, que fica na Rua Professor Morais, 158, na Savassi.

• AGENDA 2



A 25ª edição do BH Restaurant Week começa na sexta-feira (12/4), reunindo mais de 30 restaurantes. O tema, “Revolução vegetariana”, propõe reflexão sobre as nossas escolhas alimentares e o impacto delas no mundo. No menu composto de entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, os estabelecimentos trarão uma opção vegetariana na entrada e no prato principal.

• MADE IN ITALY



A designer italiana Susanna Testa está na programação da 31ª edição do Minas Trend. Professora dos cursos de bacharelado e mestrado da Escola de Design – Politécnico de Milão, doutora em design, com foco em moda, joias e acessórios, a especialista vai apresentar as tendências do “luxo sustentável” e do ESG na moda na palestra que fará quarta-feira (17/4), às 9h30, no Minascentro. Testa vai abordar as relações entre inovação e tecnologia no segmento fashion. Segundo Mariângela Marcon, presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da Fiemg e do Sindivest-JF, o relacionamento com representantes da moda italiana já abriu caminhos para a futura parceria do Minas Trend com o setor calçadista de Portugal.

• NA TELINHA



O filme “O que pode o corpo?”, do diretor mineiro Leonardo Barcelos, será lançado terça-feira (9/4), às 22h30, no Curta! e estará disponível no streaming CurtaOn. O documentário, viabilizado pelo canal, propõe uma imersão profunda na arte performática contemporânea, abarcando temas como a colonização e seus efeitos persistentes na sociedade, as lutas pela igualdade de direitos LGBTQIA+ e por avanço dos movimentos feministas, além das reivindicações dos povos indígenas e negros por reconhecimento e justiça.