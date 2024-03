O santo das causas impossíveis conta com um santuário no Bairro da Graça, em BH, que atrai milhares de fiéis em 28 de outubro, data oficial dedicada a ele. Além disso, a frequência é grande no dia 28 dos outros meses. Para quem tem fé em São Judas Tadeu, amanhã é dia de orações, pedidos e agradecimentos também em outro local: a capela do câmpus do UniBH, no Bairro Buritis. Aberto ao público, o espaço completará 24 anos no próximo 28 de outubro. Apesar de ser dedicado a São Judas, é a réplica da Capela de Santana, no povoado de Gogô, em Mariana, erguida em 1712 e demolida na década de 1970.

• • •



Foi acrescido um campanário à construção do Buritis, que tem sinos produzidos por Edvaldo Ribeiro, de São João del-Rei, e imagem de São Judas assinada pelo artista plástico Sebastião Lúcio de Ávila, o Tião Santeiro. A administração do espaço está a cargo da equipe gestora do câmpus, enquanto a Paróquia Santa Clara de Assis é responsável pelas celebrações mensais.

• NO CENTOEQUATRO



Em um de seus primeiros eventos de moda, o Complexo CentoeQuatro, na Praça da Estação, receberá o desfile conceitual da Alphorria com 40 looks e 40 modelos, sob direção criativa de Zeca Perdigão, em 9 de abril. A inspiração vem de “E la nave va”, filme de Federico Fellini. A cenografia exige atenção especial, pois serão utilizadas 10 obras do artista Leandro Gabriel – juntas, elas pesam uma tonelada e meia.

A trilha sonora é assinada pelo DJ Leo Mille.



• RITCHIE DE VOLTA



A turnê “A vida tem dessas coisas”, que marca os 40 anos de “Menina veneno” e do lançamento do álbum “Voo de coração”, de Ritchie, tem parada em Belo Horizonte em20 de abril, no Palácio das Artes. Desta vez, o cantor traz duas novidades: a releitura de “Ando meio desligado”, homenagem a Rita Lee, e a inédita “Saudade sem passagem”, parceria com Fausto Nilo. “Rita foi a primeira brasileira que conheci em Londres. Em 1972, ela apareceu no estúdio onde eu estava gravando flauta no disco de uma banda londrina. Ficamos amigos logo de cara, ajudei-a a escolher sua primeira flauta transversal. Ela me mostrou pela primeira vez “Ando meio desligado”, que havia sido hit dos Mutantes”, revela o artista britânico radicado no Brasil.



• CINCO ANOS



Com ingressos esgotados no terceiro dia de vendas, a Festa Revival, que celebrou os 5 anos do Espaço Yanã, foi sucesso de público. Um dos destaques ficou com o encontro inédito da carioca Letrux com o bloco belo-horizontino Truck do Desejo. A cantora se hospedou no Poente Hostel, espaço integrado ao Yanã, que conta com acomodações compartilhadas e privativas. A cantora adorou os pratos do restaurante. Entre as delícias mineiras que caíram no gosto da carioca estava o Tara, sanduíche de pernil, cebola caramelizada e queijo de minas no pão ciabata.



• CORAÇÃO DO ALFERES



Durante todo o mês de abril, no Memorial Vale, “Alegoria da República”, pintura que representa os ideais dos donos do poder na época de construção de Belo Horizonte, será sobreposta pela imagem de Tiradentes. A intervenção trará o mártir da Inconfidência Mineira criado pela artista Gizelle Cândido com bico de pena, nanquim, tinta acrílica e caneta poska sobre papel. A obra “O sagrado coração cívico do alferes” reorganiza os elementos narrativos que constituem o herói nacional, propondo novas leituras sobre a Conjuração Mineira.