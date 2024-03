"Sansão: Estilistas brasileiros" segue em cartaz até 31 de março no Sesc Palladium, no Centro de BH

Dos personagens de Mauricio de Sousa, nenhum sofre mais do que o pobre Sansão, o coelho de brinquedo da Mônica, que é perseguido de todas as formas pelo Cebolinha. Mas, finalmente, o personagem azul tem dias de rei.

Até domingo (31/3), no mezanino do Sesc Palladium, ele é atração da mostra “Sansão – Estilistas brasileiros”, que reúne 31 criações de estilistas, entre eles o mineiro Ronaldo Fraga, Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa- Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras e Walério Araújo.

Cada um fez intervenções a seu modo usando materiais que vão além da tradicional pelúcia azul. A ideia surgiu para marcar os 60 anos da Mônica. A entrada é gratuita. Detalhe: depois da mostra, com apoio do Unicef, as obras serão leiloadas e o valor arrecadado será revertido para instituições de caridade.

• PAGODE

Belo Horizonte e Nova Lima estão na turnê "Pagode 90", na qual a Nova Orquestra, em parceria com o Instituto Cultural Vale, formado por jovens apoiados pelo programa, revistam os clássicos do pagode dos anos 1990. “Essa tal liberdade”, “Cheia de manias e “Me apaixonei pela pessoa errada” estão entre os sucessos. Os concertos gratuitos passarão ainda pelo Rio de Janeiro. Em Minas, as apresentações estão marcadas para 20 de abril, no Teatro Municipal Franzen de Lima, e dia 21, no Minascentro, em Belo Horizonte.

• GRANDE BAILE



Mateus Simões, sócio-diretor da Agência Olga, criadora da Nova Orquestra, garante que a apresentação será um grande baile para todo mundo dançar e cantar junto. “Essa é a terceira vez que vamos para Belo Horizonte e a primeira vez que vamos para a Nova Lima com a Nova Orquestra. É sempre uma felicidade, somos muito bem recebidos pelo povo mineiro, nos sentimos realmente acolhidos. Desta vez o repertório será de pagode, mostrando que a música de concerto pode passear por todos os gêneros”, diz.

• O CÉU E AS ESTRELAS



A partir de 4 de abril, o público poderá visitar o planetário da PUC Minas, no Coração Eucarístico. Com cúpula de 10 metros e capacidade para quase 80 pessoas. Na programação, projeção de filmes sobre astronomia, palestras, exposições interativas, atividades educativas, eventos especiais e observações do céu. O novo espaço, idealizado pelo professor, físico e astrônomo Peter Leroy, falecido precocemente, teve suas obras iniciadas em 2014, com o apoio da Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

• AGENDA



"BH – Um olhar fotográfico" é a exposição que o fotógrafo Daniel Mansur inaugura em 6 de abril, no prédio do antigo Palácio das Mangabeiras, hoje parte do Parque do Palácio. Na mostra, Mansur oferece outro olhar para a capital mineira. As imagens representam o amor do artista por sua cidade natal.