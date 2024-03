Março Lilás é o mês dedicado ao combate e prevenção de câncer do colo do útero

O mês está chegando ao fim e, por isso mesmo, ainda é tempo de chamar a atenção para o Março Lilás, sobre a conscientização e combate ao câncer de colo de útero. De acordo com levantamento feito pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tumor é a segunda maior causa de morte por câncer em mulheres entre 20 e 49 anos no Brasil. Porém, a vacina contra HPV, que integra a estratégia de eliminação da doença, está abaixo da meta. Estudo da Fundação do Câncer aponta que a cobertura vacinal da população feminina entre 9 e 14 anos alcança 76% para a primeira dose e apenas 57% para a segunda dose. Na população masculina, a cobertura vacinal é de 52% na primeira dose e 36% na segunda. É preciso maior conscientização sobre a importância da imunização. As vacinas estão disponíveis no SUS.



• BOA NOVA



Após dois anos de separação, o Boca Livre retorna às turnês que marcam o lançamento do disco mais recente do grupo, “Amizade”. Em Belo Horizonte, a apresentação está marcada para 31 de maio.



• AGENDA



O escritor baiano Itamar Vieira Junior é o convidado do Letra em Cena Especial de 9 de abril, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. No encontro com o curador do programa José Eduardo Gonçalves, o autor vai falar sobre sua obra, sua forma de escrita e seus objetivos com a literatura. A leitura de textos de Itamar será feita pela atriz e doutora em letras Soraya Martins. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados no Sympla.



• NOVO ENDEREÇO



As sócias Gabriela Gontijo e Bruna Costa reuniram sua equipe exclusivamente feminina para o lançamento do novo endereço onde vai funcionar A Chef, antigo Chef Chad, no Prado.



• DESPEDIDA



A temporada da peça infantil "A Comunidade do Arco-íris" entra em seu último fim de semana no CCBB BH. Dirigida pela gaúcha Suzana Saldanha, a peça, único texto de Caio Fernando Abreu, faz sua última apresentação na segunda-feira (25/3). De Belo Horizonte, o espetáculo segue em turnê pelos CCBBs do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.



• SPC



A turnê “SPC acústico 2 – O último encontro” tem sessão extra em 28 de abril, no Expominas. Os ingressos do dia anterior estão esgotados. A banda vem com a formação original: Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.