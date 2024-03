Anderson Noise vai mostrar o que gosta de ouvir no bar e no restaurante

Sexta-feira (22/3)



Nome de grandes eventos de música eletrônica por aqui e mundo afora, o DJ Anderson Noise é atração de hoje no Ofélia Bar (Rua Rio Grande do Norte, 311, Santa Efigênia). “Vou tocar músicas que gosto de ouvir em restaurantes e bares, passando por estilos como eletrônica, deep house, indie dance e nu disco”, conta ele, que em setembro fez sucesso na casa. “É sempre prazeroso, acaba sendo um laboratório para os sons que estou produzindo nesses estilos”, diz Noise. Ofélia abre às 18h e Anderson toca das 19h às 23h. Couvert: R$ 7.



Sábado (23/3)



As bandas Harley Queen, Booji e Rocknigths, além dos DJs Siman, Carol Thata e Bonaldi, animam a festa dedicada a St Patrick, padroeiro da Irlanda, que será realizada neste sábado, das 10h às 20h, no Parque do Palácio (Praça Efigênio Sales, 1.111, Mangabeiras). Tem chope verde e até burger nesta tradicional cor do santo. Ingressos custam de R$ 10 a R$ 50, disponíveis na plataforma Sympla.



Domingo (24/3)



Ver o Grupo Galpão é sempre uma boa desculpa para sair de casa. Quando o clima é de despedida, então... No domingo, às 20h, a companhia faz a última apresentação de “Cabaré Coragem” no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Com direção do ator Júlio Maciel, o espetáculo segue para o Festival de Curitiba e depois faz temporada em São Paulo. Direção musical, trilha e arranjos são de Luiz Rocha; dramaturgia de Vinicius de Souza; cenários e figurinos de Márcio Medina; iluminação de Rodrigo Marçal. O elenco reúne Antonio Edson, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Luiz Rocha, Lydia del Picchia, Simone Ordones e Teuda Bara. Ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).



Segunda-feira (25/3)



“A Comunidade Arco-Íris”, peça baseada no único texto infantil de Caio Fernando Abreu, também está em ritmo de despedida. A última sessão ocorrerá às 18h de segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Para fugir dos humanos, brinquedos e seres mágicos montam comunidade na floresta. Suzana Saldanha assina a direção. Estarão em cena Bianca Byington, Raquel Karro, Tiago Herz, Lucas Oradovschi, Lucas Popeta, André Celant, Renato Reston e Patrícia de Farias.

Raíssa Anastasia e seu quarteto são atração de terça-feira em BH Instagram/reprodução



Terça-feira (26/3)



Para quem procura boa música, a terça-feira chega com trilha sonora do Raíssa Anastasia Quarteto, que se apresenta no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), das 20h às 21h30. O grupo traz influências do frevo, baião, ijexá, samba e da MPB. A flautista estará acompanhada por Evan Megaro (piano), Carlos Delia (baixo) e Victor Mendes (bateria). Ingressos custam R$ 20 (área interna) e R$ 10 (área externa).



Quarta-feira (27/3)



A exposição “CATA – Mudanças Climáticas e Catadoras”, da artista plástica e fotógrafa Verônica Alkmim França, foi prorrogada para 31 de março e pode ser visitada no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Vinte e quatro imagens retratam a intimidade das mulheres na coleta de resíduos. Depois de BH, a mostra segue para a Universidade de Sheffield, na Inglaterra. O Memorial funciona quarta, sexta e sábado, das 10h às 17h30; quinta, das 10h às 21h30; e domingo, das 10h às 15h30. Entrada franca.



Quinta-feira (28/3)



Para quem está contando os dias para o “Buteco Despedida” de Gusttavo Lima, em 20 de abril, no Mineirão, a quinta-feira será de aquecimento. A partir das 22h, tem Thiago Brava no Chalezinho (Av. Professor Mário Werneck, 530, Estoril). O cantor vem chamando a atenção com as músicas “As minas pira”, “360 arrocha do poder” e “Dona Maria”. Ingressos de 1º lote custam R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino) mais taxas, à venda na plataforma Sympla.