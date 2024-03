Uma história bem brasileira estará nas telas dos festivais de cinema de Cannes (França) e Festin (Portugal), em maio. O caso de amor de Cláudio (Raymundo de Souza), personagem fictício inspirado no pai de Liza Gomes, diretora do curta "Bodas de ouro", que sonha renovar os votos de 50 anos de casado com Helena (Débora Olivieri), foi selecionado para os dois festivais.

• • •

Liza é a única capixaba de uma família de mineiros. Ela nasceu em Iúna, quase na divisa do Espírito Santo com Minas, mas seus quatro irmãos são mineiros. O roteiro foi criado por Liza como trabalho final do curso de pós-graduação Direção em TV para teledramaturgia, realizado na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.

• • •

Como a temática deveria ser focada em uma história de amor, Liza baseou o roteiro de sua estreia na escrita dramatúrgica e na direção audiovisual no romance vivido pelos pais. Na ficção, Cláudio e Helena têm dois filhos, interpretados por Fernanda Thurann e Celso Jardim, e uma neta, vivida por Stella Spiller, filha da atriz Letícia Spiller, com quem Liza contracenou na novela “O sétimo guardião”, de Aguinaldo Silva, exibida entre 2018 e 2019, na Globo. Neste primeiro trabalho na telinha, ela interpretou Lucilene, diarista fofoqueira que circulava por diversos núcleos.



• BOTECO

A edição de 2024 do Comida di Buteco, que será realizada de 5 de abril a 5 de maio, vai reunir 121 participantes, recorde entre todos os anos. Desse total, 39 fazem sua estreia ou voltam a participar depois da ausência em 2023. As receitas terão tema livre, sem a exigência de ingredientes especiais obrigatórios para a criação de tira-gostos.



• EM PETRÓPOLIS

Exposição inédita no país, “Portinari para crianças", atividade que faz parte da primeira edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis, foi aberta segunda-feira (18/3), no Palácio de Cristal. A mostra, que reúne 42 reproduções de obras de Portinari que retratam a infância, tem curadoria de João Candido Portinari, fundador e diretor-geral do Projeto Portinari, e Guilherme de Almeida, coordenador do Núcleo de Arte e Educação do Projeto Portinari. O ator Thiago Lacerda foi o responsável pela cerimônia de abertura e frisou o trabalho incansável de Afonso Borges, coordenador do festival, em prol do livro, da leitura e da cultura. Afonso está às vésperas de comemorar os 40 anos do projeto Sempre um Papo e tem no currículo sucessos como os festivais literários internacionais de Araxá (Fliaraxá), Paracatu (Fliparacatu) e Itabira (Flitabira). O Flipetrópolis será realizado de 1º a 5 de maio.



• MULTIUSO

Um dos prédios do conjunto da Praça da Estação, o Cento e Quatro, que já abrigou fábrica de roupas, cinema, café, coworking e é endereço do Montê Bar, em poucos dias ganha novo formato, transformando-se no Complexo Cento e Quatro. O projeto será apresentado terça-feira (26/3) pelo grupo de empresários formado por Pedro Lobo, Elam Moura e Aline Prado, que também está à frente do Montê Bar.



• PARA CRIANÇAS

"A fabulosa fábrica de música – o musical” está com duas sessões confirmadas para 7 de abril, domingo, às 16h e às 19h, no Centro Cultural Sesiminas. Com direção de Roberto Bomtempo, texto original de Adalberto Neto, produção de Gustavo Nunes e Rose Dalney e direção musical de Roger Henri, a história começa quando um caixinha de música se quebra e provoca uma reflexão: o que é viver em um mundo sem música?. No elenco estão as crianças Pietro Cheuen (da novela “Todas as flores”), Esther Samuel (programa “The voice kids”) e Manu Estevão (novela “Vai na fé” e série “Vicky e a musa”), além de seis adultos: Du Herrera, Vannessa Mello, Rômulo Weber, Carol Donato, Vitória Rodrigues e Rodrigo Fernando. Atores interpretam ao vivo músicas compostas para o espetáculo e canções contemporâneas de Gilberto Gil, Melim e Gloria Groove, entre outras. Composições de Beethoven também estão na trilha do musical. A produção local é de Tatyana Rubim.a