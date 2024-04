Os arquitetos Janaina Araújo e Cioli Stancioli estão entre os finalistas da oitava edição do Prêmio Obra do Ano, promovido pela plataforma ArchDaily Brasil. O projeto Espaço Imersão Deca, criado para a Casacor Minas 2023, de Janaina, disputa na categoria arquitetura hospitalar. O Banheiro Público do Palácio das Mangabeiras (atual Parque do Palácio), de Cioli, apresentado em 2022, concorre em Infraestrutura. O prêmio é o único no mundo voltado para promover projetos de arquitetura dos países de língua portuguesa. Os vencedores serão escolhidos por meio de voto popular até 26 de março, pelo site https://oda.archdaily.com.br/br/2024. O resultado final será divulgado em 4 de abril.

CLÁSSICO

Nos anos 1990, João Paulo e Daniel conquistaram multidões como dupla sertaneja. Os discos lançados entre 1995 e 1997 venderam mais de 5 milhões de cópias. Entre os maiores sucessos, está a canção “Estou apaixonado”, versão em português de “Estoy enamorado”, de Donato e Estefano, que foi tema da novela “Explode coração” (Globo), em 1995. João Paulo morreu em acidente de carro, Daniel seguiu com o legado da dupla, indo além e construindo carreira solo. Por isso, deve causar comoção o show no qual ele celebra os 40 anos do início da dupla, marcado para 5 de abril, no Arena Hall.

MEMÓRIA

Jeane Terra, artista mineira radicada no Rio de Janeiro, apresenta a partir desta quinta-feira (21/3), na Anita Schwartz Galeria de Arte, a exposição “Mekong: Memórias e correntezas”, com 19 trabalhos resultado de sua pesquisa no rio Mekong, no Sudeste asiático. A exposição reúne trabalhos feitos a partir de uma viagem da artista, em 2023, ao Laos, Camboja e Vietnã pelo Rio Mekong, o mais extenso do Sudeste asiático, e que atravessa mais três países: China, Mianmar e Tailândia. Meio de transporte, de moradia, de pesca de subsistência e ainda território de conflitos, o Mekong abriga 24 hidrelétricas.

O resultado desta investigação ocupará os dois andares expositivos da Anita Schwartz, em monotipias de pele de tinta, que abrangem os “pixels analógicos”(marca da produção da artista), e que desta vez vão compor um painel de quase oito metros de extensão. Imagens do Rio Mekong serão projetadas no piso térreo. No segundo andar, estarão obras relacionadas às ruínas dos templos de Angkor, no Camboja. A exposição ficará em cartaz até 4 de maio. O texto crítico que acompanha a exposição é de

Cecília Fortes, consultora artística da Anita Schwartz.



AGENDA

“Enunciados do Fonaref e sua aplicabilidade” é o tema do “Chá das 5 com conteúdo”, quinta-feira (21/3), das 17h às 20h, no auditório do Edifício Clara Catta Preta, Rua Santa Rita Durão, 1.143, Savassi. O encontro é organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial (Ibajud), por meio da Diretoria #porElas.