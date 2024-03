Raquel Karro fez carreira no Brasil e no exterior



“A Comunidade do Arco Íris”, inspirada no único texto de Caio Fernando Abreu para crianças, esta não é a primeira vez da atriz Raquel Karro, gaúcha de Itaqui, na capital mineira. Há sete anos, ela passou pela cidade com o coletivo circense Instrumento de Ver, de Brasília, com o espetáculo “O que me toca é meu também”. Raquel dedicou os primeiros anos de sua formação à dança e ao circo.



“Eu tinha 18 anos. Brinco que em vez de fugir, fui raptada pelo circo. Pagava melhor, eu conseguia apresentar pequenos números em eventos”, comenta. Pouco depois, ela entrou para a carioca Intrépida Trupe e, em 2001, foi aprovada em audição para o Cirque de Soleil, rodando diversos países como trapezista na turnê “Varekai”.

“Eram 10 espetáculos por semana, o que exigia rigor de atleta. Mas o teatro sempre foi a parada. Me defino como atriz que dança ou então atriz que domina as técnicas circenses”, explica. Raquel permaneceu no elenco do Cirque de 2001 a 2004. Por isso não veio a Belo Horizonte com “Varekai”, cuja temporada na capital mineira ocorreu posteriormente.



ENTRE AMIGOS

A atriz pode ser vista ao lado de Bianca Byington e grande elenco no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. Com diversos trabalhos e premiações no audiovisual, como “Pendular” (2017), de Julia Murat,“La Chancha” (Argentina/Brasil, 2019) e “As jovens polacas” (de Alex Levy-Heller, 2019), Karro ganhou destaque no ano passado como a Elza de “Amor perfeito”. Nesta novela da Globo, contracenou com os atores mineiros Glicério Rosário e Chico Pelúcio, do Grupo Galpão. “Ficamos muito amigos, foi bom revê-los agora em BH, na estreia de ‘A Comunidade’”, comenta Raquel.



MEIO AMBIENTE

Marina Silva e Santos Dumont têm encontro marcado no dia 2 de abril, às 20h, no Centro de Convenções da CDL-BH, na capital mineira. Entre os premiados na categoria Homenagem especial/in memoriam está o Pai da Aviação, devido a seu protagonismo na luta ambiental. Santos Dumont não apenas inventou o avião, mas também foi pioneiro da “indústria sem chaminés” – o outro

nome do ecoturismo.

DESPEDIDA

Depois de 15 edições, a turnê “Buteco despedida” fará sua última apresentação em 20 de abril, no Mineirão. O anfitrião Gusttavo Lima vai receber Leonardo, a dupla Bruno & Denner, a cantora Paula Fernandes, Trio Parada Dura, Mato Grosso & Mathias e Rick & Renner. O aquecimento está marcado para 28 de março, quinta-feira, véspera de feriado, no Clube Chalezinho, com Thiago Brava. Conhecido pelo hit “Namora bobo”, o cantor promete agitar o público com seu repertório eclético.



AGENDA

Maneva, Armandinho, Big Up, Banda Pipa, Cruvinel, DJ Mayrink, Tilulu e DJ Zaidan estão confirmados no line up da primeira edição do Festival Só Amor, em 27 de abril, na Faculdade Milton Campos, a partir das 14h.