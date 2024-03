Para abrir as comemorações dos seis anos do Chico Dedê, o chef paraibano Onildo Rocha é o convidado do dono da casa, chef André Paganini, para jantar a quatro mãos, em 20 de março, a partir das 19h. No menu degustação de seis tempos, dividido entre eles, uma fusão das tradições culinárias de Minas e da Paraíba. Destaque para os snacks de cannoli de truta, assinado por Onildo, e para o famoso pão de queijo frito do Chico Dedê, mas em inédita versão recheada com um codeguim artesanal mineiro e pó de cebola tostada. Outras atrações serão o surubim em baixa temperatura com molho de moqueca cremosa, minicenoura tostada e farofa de maracujá, de André; e a carne curada com pirão de leite, glace de rapadura e maxixe, de Onildo. São de dar água na boca o bolo de coco gelado com sorvete de arroz-doce do chef Pedro Barbosa – criado exclusivamente para o Chico Dedê – e o caramelo de coco queimado.



• REIS DA COZINHA

Um dos chefs mais elogiados do país, Onildo foi eleito chef do ano pela revista Veja São Paulo Comer & Beber 2022/2023. Ele comanda, em João Pessoa, o Casa Roccia, o mais famoso buffet da capital paraibana; assina o restaurante O Chef e O Cabra, na Casa Cor de Belo Horizonte; e está à frente do Espaço Priceless Mastercard, em São Paulo, com os bares e restaurantes Notiê e Abaru. Anfitrião de uma das noites mais disputadas da gastronomia na capital mineira, André Paganini tem mais de 20 anos de trajetória, passando pela Cemig, onde foi chef executivo, esteve à frente do Café com Letras e do restaurante do Hotel Holliday Inn até inaugurar o Chico Dedê, seu bar e restaurante, onde apresenta uma gastronomia mineira contemporânea, com pratos autorais inspirados na comida de boteco.



• RECONHECIMENTO

O presidente da OAB-MG, Sérgio Rodrigues Leonardo, será homenageado amanhã (15/3) com o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que será entregue durante reunião solene no Plenário Amynthas de Barros. Sérgio Leonardo é formado pela Faculdade de Direito da UFMG, especialista em direito criminal e sócio do escritório Marcelo Leonardo Advogados. Foi eleito pelo Anuário Análise Advocacia 500 um dos advogados mais admirados do Brasil em direito penal por diversas vezes, de 2013 a 2021. Possui longo currículo de serviços prestados à Ordem dos Advogados do Brasil seção de Minas Gerais. Fundador e conselheiro do ICP – Instituto de Ciências Penais, é conselheiro federal da Abracrim.



• BELEZA NATURAL

Projeto coordenado por Rodrigo Lamounier, o livro "Os mais belos ipês-rosas de Beagá" será lançado nesta sexta (15/3), das 11h às 17h, no Parkbelo Espaço Multiuso, em Santa Efigênia. A obra reúne 110 imagens selecionadas em concurso cultural, ensaio do fotógrafo Cristiano Machado etextos informativos e literários sobre os ipês e a capital mineira. O livro sai pela Editora Ramalhete.



• COMISSÕES

A diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) 2024/2025 convidou o médico mineiro e cirurgião vascular Josualdo Euzébio Silva para compor a comissão de Exames de Suficiência para a Obtenção de Certificados de Área de Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e a Subcomissão de Diretrizes do Aneurisma da Aorta Torácica. “Os convites foram muito importantes como um reconhecimento profissional em relação a meus mais de 30 anos de atuação como cirurgião e uma ampla experiência também em angiorradiologia e cirurgia endovascular. Com certeza, serão dois anos de muita troca de experiência e conhecimento com especialistas de diversas partes do Brasil”, afirma Josualdo Euzébio.