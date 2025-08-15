Suspeito de matar gari: especialistas comentam sobre corpo e rosto de Renê

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, está preso suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na manhã de 11 de agosto, após uma discussão de trânsito. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Renê teria ameaçado os garis que estavam fazendo a coleta naquele momento e, mesmo após um pedido para manter a calma, atirou contra o grupo. O disparo atingiu a barriga de Laudemir, que foi socorrido, mas morreu no hospital.

Além da barbaridade do crime, a aparência do suspeito chamou a atenção: corpo musculoso, baixo percentual de gordura e rosto com ângulos marcados. As características levantaram questionamentos sobre o possível uso de hormônios anabolizantes e procedimentos estéticos.

É possível atingir esse físico apenas com treino e dieta?

Para o cirurgião plástico Fernando Freitas, especialista pelo Hospital das Clínicas da USP, o porte físico do suspeito sugere alto nível de treino e dedicação. “Visualmente, trata-se de um homem com musculatura bastante desenvolvida, baixo percentual de gordura e contornos musculares bem definidos. O rosto apresenta ângulos marcados, com mandíbula e maçãs do rosto evidentes, características que podem ser naturais ou potencializadas por fatores estéticos”, avalia.

Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em BH, está preso no Ceresp Gameleira Polícia Civil/ Divulgação

Segundo ele, é possível atingir esse nível apenas com treino e alimentação, mas isso exige anos de dedicação, genética favorável e dieta rigorosa. “Em muitos casos, para manter esse padrão de definição, algumas pessoas recorrem a suplementação avançada, procedimentos estéticos ou uso de substâncias. Mas sem avaliação direta, não é possível afirmar”, destaca.

Quais procedimentos corporais e faciais são comuns nesse perfil?

Fernando Freitas explica que homens que buscam acentuar músculos recorrem à lipoaspiração de alta definição, lipoenxertia para aumentar volume e implantes de peitoral ou panturrilha.

No rosto, o preenchimento de mandíbula, queixo e maçãs do rosto é frequente.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aponta que a procura masculina por procedimentos cresceu de 5% para 30% em cinco anos. Em 2019, de 650 mil cirurgias plásticas, 104 mil foram em homens.

O que o uso de anabolizantes pode causar?

Muitos comentários em veículos de notícia ou post de redes sociais sugerem um possível uso de anabolizantes pelo suspeito. O médico Wandyk Allison, pós-graduado em endocrinologia, afirma que não é possível identificar o uso de anabolizantes apenas pela aparência. “Um corpo muito musculoso pode levantar suspeita, mas também pode ser resultado de genética, treino e dieta. A confirmação só é possível com exames laboratoriais”, destaca.

Entre as substâncias usadas para hipertrofia estão testosterona em altas doses, trembolona, metenolona, estanozolol e oxandrolona. Segundo ele, os efeitos colaterais incluem:

Alterações no colesterol

Aumento da pressão arterial

Sobrecarga hepática

Acne

Queda de cabelo

Risco cardiovascular elevado

Anabolizantes alteram comportamento?

De acordo com Wandyk, os anabolizantes podem influenciar neurotransmissores ligados ao humor, aumentando a energia e a autoconfiança. “Isso pode se traduzir em maior irritabilidade e impulsividade, mas não cria, por si só, um comportamento violento - potencializa traços já existentes”, afirma.

O que acontece quando o uso é interrompido?

A suspensão abrupta, como em casos de isolamento, especialmente após uso prolongado, pode causar:

Queda nos níveis de testosterona, resultando em fadiga

Perda muscular

Diminuição da libido

Sintomas depressivos

“O corpo leva tempo para retomar a produção natural de hormônio e, sem acompanhamento médico, essa transição pode ser mais difícil”, explica o médico.