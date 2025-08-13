Assine
CRIME EM BH

Suspeito de matar gari é autorizado a usar antidepressivo na prisão

Juiz determinou que a unidade prisional "forneça atendimento médico e medicamentoso ao autuado". Se houver disponibilidade, dê um colcão ao preso

AC
Alexandre Carneiro
Clara Mariz
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
13/08/2025 22:26 - atualizado em 13/08/2025 22:45

A afirmativa foi dada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (13/8)
Renê passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (13/8) crédito: Reprodução

Durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (13/8), o empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, foi autorizado a tomar remédio para dormir enquanto permanecer preso preventivamente. Ele relatou que faz uso regular do medicamento Clonazepam - princípio ativo do Rivotril. 

O juiz responsável pela audiência, Leonardo Vieira Rocha Damasceno, determinou que o estabelecimento prisional responsável "forneça atendimento médico e medicamentoso ao autuado". O magistrado ainda oficiou a unidade prisional a disponibilizar a ele, caso haja viabilidade, um colchão, e a advertiu para que não sejam feitas "fotografias do autuado dentro do presídio".

Renê foi levado para o Presídio de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da noite desta quarta-feira. A unidade prisional é a mesma para onde foi encaminhado Matteos França Campos, de 32 anos, suspeito de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim, no mês passado.

Quem é o suspeito de matar gari?

Renê é casado com a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira, que atua na Divisão Especializada de Referência a Pessoa Desaparecida. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ele teria usado a arma que a policial deixava guardada em casa.

O suspeito trabalhava como vice-presidente de uma empresa de alimentos, mas foi desligado do cargo no dia seguinte à repercussão do crime. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota".

Renê também se define como "líder, com boa capacidade de comunicação e motivação de equipes diretas e indiretas, com prática no acompanhamento e desenvolvimento de profissionais". Ele ainda se apresenta como um profissional com "excelente capacidade de negociação e de construir relacionamento por meio de engajamento, resolução de problemas e comunicação eficaz".

Entenda o caso

Renê é suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8). A vítima trabalhava com alguns colegas quando o empresário, incomodado porque o caminhão de lixo estaria dificultando a passagem de veículos na via. O empresário, então, teria ameaçado a equipe e disparado contra o abdômem do coletor. 

O gari foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas morreu no local. já o suspeito foi preso em uma academia de ginástica cerca de oito horas após o assassinato e negou a autoria do crime. 

De acordo com a PM, a prisão não foi feita em flagrante e se deu por meio de informações de uma testemunha, que lembrou de parte da placa no carro e pela consulta de câmeras de segurança, cujas imagens capturaram outros caracteres da placa e mostraram que o carro era um BYD Song Plus.

