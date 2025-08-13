Assine
overlay
Início Gerais
DEPOIMENTO

Gari assassinado cobria licença de colega que se machucou

Laudemir de Souza Fernandes foi morto com um tiro no abdômen em uma discussão de trânsito durante o trabalho

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
13/08/2025 15:05

compartilhe

Siga no
x
Laudemir de Souza Fernandes
Laudemir de Souza Fernandes trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo crédito: Redes Sociais / Reprodução

O gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, morto com um tiro na barriga na manhã dessa segunda-feira (11/8), não fazia parte da equipe com a qual estava trabalhando no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Ele estava substituindo um colega que estava machucado quando ocorreu a discussão que levou ao crime.

De acordo com o processo criminal, Eledias Aparecida Rodrigues, motorista do caminhão, disse em depoimento que Laudemir trabalha na rota que atende o bairro Serra, região Centro-Sul da capital. Ela também contou que saiu da garagem da empresa sozinha e se encontrou com o gari na regional localizada no bairro Salgado Filho às 8h15 e foram juntos até o Vista Alegre, onde se reuniram com os outros três colegas e iniciaram o trabalho por volta de 8h40. 

Leia Mais

Durante o trajeto, Laudemir contou a Eledias que já trabalhava na empresa há dez anos e que tinha acabado de conseguir a guarda da filha de 10 anos. Ela relatou que o gari estava preocupado em chegar em casa antes das 18h pois haveria uma visita do conselho tutelar para vistoriar a nova casa da menina. 

Em depoimento, a motorista ressaltou que Laudemir era uma pessoa muito prestativa, tranquila e querida, sempre promovendo cafés da manhã para os colegas de trabalho. Eledias afirmou à polícia que nunca o viu envolvido em brigas ou alterado. 

Como foi o momento do crime?

A equipe estava na Rua Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, quando Eledias percebeu que uma fila de carros se formava atrás dela e decidiu manobrar o caminhão para a direita e permitir a passagem dos veículos, entre eles um BYD conduzido pelo empresário Renê da Silva.

Segundo o depoimento de Eleidas, ela e os outros garis disseram ao suspeito “vem, vem, pode vim (sic)”, orientando que havia espaço bastante para ele passar com o carro. Logo depois, Renê pegou uma arma e apontou para a motorista. O gari Tiago Rodrigues então se posicionou entre o empresário e a colega, questionando: “Você vai dar um tiro na mulher trabalhando? Vai matar ela dentro do caminhão?”.

Renê conseguiu passar sem esbarrar no caminhão e parou cerca de três metros a frente. Desceu do carro com a arma em punho, apontou para os trabalhadores, disparou e atingiu Laudemir no abdômen. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Rita, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, onde morreu.  

Como o suspeito foi preso?

Horas após o crime, a Polícia Militar localizou e prendeu Renê no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, a identificação do suspeito foi possível graças à análise de imagens de câmeras de segurança, que revelaram parte da placa do veículo e possibilitaram identificar o modelo do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser abordado na entrada da academia, Renê negou participação no crime e afirmou que sua esposa é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. Disse ainda, segundo o registro, que o veículo está registrado em nome dela e que "a policial teria uma arma de fogo do mesmo calibre da que foi utilizada no homicídio".

O boletim também relata que a arma supostamente usada no crime pertence à esposa do suspeito e foi apreendida pela PM. Mais tarde, já com Renê na delegacia, os policiais foram até a casa da delegada, que entregou o armamento, devidamente registrado, de forma espontânea.

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (12/8), a Polícia Civil confirmou a suspeita de que a arma utilizada — uma pistola calibre .380 — pertence à esposa de Renê, que é delegada da corporação. O armamento foi enviado à perícia, que tem prazo legal de dez dias para concluir o laudo e confirmar se foi de fato usado no crime. A polícia também apura junto à Polícia Federal se o suspeito possuía porte de arma, informação que, até o momento, não foi confirmada.

A corporação destacou ainda que o fato de a arma estar registrada em nome de outra pessoa não implica automaticamente sua participação no crime. Só se configura coautoria caso haja indícios de coação ou autorização para o uso do armamento. No caso, trata-se de uma arma registrada em nome de uma delegada de polícia, autorizada a possuí-la em razão da carreira. Até o momento, não há indícios, do ponto de vista criminal, de envolvimento da delegada nesse homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Renê teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A audiência de custódia foi realizada na manhã desta quarta-feira (13/8) e a advogado do caso, Leonardo Salles, não se pronunciou.

De acordo com a decisão judicial, a prisão preventiva do réu é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime é o modus operando utilizado. Isso porque, segundo a ata da audiência, o crime foi cometido "em plena luz do dia, por motivo fútil, uma aparente irritação decorrente de uma breve interrupção no trânsito".

Tópicos relacionados:

assassinato bh gari homicidio policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay