‘Foi assassinado fazendo o que amava’, diz viúva de gari morto em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

“Ele fazia o que amava. Ele foi assassinado fazendo o que amava”, disse, emocionada, Liliane França da Silva, viúva do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. Vestindo o uniforme do trabalhador, ela está no sepultamento do marido na tarde desta terça-feira (12/8), no Cemitério Bom Jesus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Laudemir foi morto a tiro enquanto trabalhava no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital mineira, nessa segunda-feira (11/8).

“O Lau é trabalhador, levantava duas e meia da manhã, podia ser com sol ou com chuva, ele estava lá, vestindo essa roupa para fazer o serviço dele com muito gosto, nunca reclamou de nada. Passou várias humilhações, já machucou, mas isso nunca impediu ele de levantar de manhã para ir trabalhar e chegar em casa todo feliz. Esse era o Laudemir”, contou Liliane, emocionada.





Em entrevista ao Estado de Minas, a viúva disse que o marido era apaziguador e por isso não imaginava que ele poderia ser morto no trabalho. Liliane afirmou ainda que vai lutar por justiça. O velório e o sepultamento de Laudemir de Souza Fernandes, ambos nesta terça-feira (12/8), também foram marcados por revolta e clamor para que o suspeito do crime responda pelo que fez.

Suspeito

O suspeito de cometer o crime é Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, que era vice-presidente de vendas em uma empresa no ramo alimentício e marido da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota."

Renê foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para o Ceresp Gameleira depois de ter prestado depoimento no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), durante a noite de segunda e madrugada desta terça-feira. O suspeito foi localizado entrando no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabáglia na tarde dessa segunda, onde foi abordado.

Delegada investigada

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para investigar a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior. O calibre da arma utilizada no crime, apreendida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nessa segunda-feira, é o mesmo de uma arma da servidora.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ao ser abordado adentrando o estacionamento da academia, o suspeito disse à polícia que "não participou do episódio e que sua esposa é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que o veículo abordado estaria em nome da servidora". Ainda segundo o registro policial, ele teria dito ainda que "a policial teria uma arma de fogo do mesmo calibre da que foi utilizada no homicídio".

O crime

Laudemir foi atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen na manhã de segunda-feira. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que, se alguém encostasse em seu veículo, ele iria matar. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra eles, atingindo Laudemir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima chegou a ser socorrida por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, mas não resistiu.

*Com informações de Edésio Ferreira, Alexandre Carneiro, Ivan Drummond e Nash Castro, da TV Alterosa