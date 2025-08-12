'Violência bárbara e inaceitável', protesta sindicato contra morte de gari

A morte do gari Laudemir Souza Fernandes, de 44 anos, assassinado com um tiro na manhã desta segunda-feira (11/8), durante o trabalho de coleta de lixo na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte (MG), causou comoção e revolta.

Em redes sociais, o Sindeac (Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, em Empresas de Prestação de Serviços em Asseio, Conservação e Higienização de Belo Horizonte) classificou o crime como “violência bárbara e inaceitável”. O órgão manifestou solidariedade à família e repúdio ao ato que vitimou um trabalhador dedicado.

Laudemir atuava há nove anos na coleta de lixo, quase oito deles na empresa Localix Serviços Ambientais S.A, terceirizada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Como foi o crime?

Laudemir foi atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, em BH, por volta de 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o suspeito Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, que é ex vice-presidente de vendas em uma empresa no ramo alimentício e marido da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira, teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra o grupo, atingindo Laudemir.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar com um tiro o gari, Três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi autuado pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Renê permanece recolhido no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Luto e revolta na família

O velório de Laudemir aconteceu na manhã desta terça-feira (12/8), em uma Igreja Quadrangular no bairro Nova Contagem, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A enteada de Laudemir, Jéssica França, de 25 anos, falou sobre a dor e a revolta da família: “Estamos sem chão! Ele era muito trabalhador, honesto, carinhoso e protetor. No domingo, dia de folga, ele fez café da manhã para a gente.” Laudemir deixou uma filha de 15 anos, que está muito abalada com a perda. A família busca justiça e conta com apoio de advogados. “Agradecemos o acolhimento e a solidariedade que temos recebido, é tudo que precisamos neste momento.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na manhã de hoje, o vice-governador de Minas, Mateus Simões, classificou o suspeito do crime de "covarde". A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), também lamentou a morte do gari e informou que oferece suporte à família e aos demais trabalhadores. A empresa Localix classificou o homicídio como uma “violência injustificável” e declarou apoio à família e aos colegas.